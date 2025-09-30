Współzałożyciel Google’a entuzjastycznie nastawiony do kryptowalut
Podsumowanie: Czeski bank inwestycyjny zamierza stworzyć fundusz ukierunkowany w stronę blockchaina Miliarder i współzałożyciel...
Ropa: Na rynku pojawiły się spekulacje, że w listopadzie OPEC+ również podniesie produkcję i może to być większy poziom podniesienia limitu produkcji niż 137 tysięcy baryłek na dzień Prognozy IEA wskazują, że w przyszłym roku może pojawić się nadpodaż na poziomie 3 mln brk na dzień, co...
Kryptowaluty otwierają tydzień od ostrożnych wzrostów, którym sprzyja nieco słabszy dolar amerykański i poprawa nastrojów na amerykańskiej giełdzie, gdzie kontrakty na największe indeksy Wall Street wznowiły wzrosty. Wiadomości z rynku Po ostatniej korekcie Bitcoina,...
W dzisiejszym webinarze: - co stoi za tak mocnymi wzrostami cen metali szlachetnych? - mieszane dane i kontra dolara - nieudana próba korekty na Wall Street - przegrani rewolucji AI Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video...
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Konsensus: -18,0; poprzednio: -16,1 Indeks nastrojów ekonomicznych instytutu ZEW w Niemczech za lipiec.
Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: -1,4% m/m Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,1% r/r Konsensus: 1,9% r/r; poprzednio:...
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Dzisiejszy dzień był względnie spokojny na rycnkach finansowych. Przez większość sesji europejskiej obserwowane były wzrosty, co mogło być powiązane ze...
Jeszcze dzisiaj o poranku pisaliśmy o tym, że David Davis zrezygnował ze swojego stanowiska ministra ds. Brexitu w rządzie Theresy May. Wcześniej uzgodniono...
W trakcie sesji azjatyckiej poznamy kilka raportów z Antypodów, dane dotyczące podaży pieniądza M2 z Japonii oraz przede wszystkim dane inflacyjne...
Bank SEB wysnuwa bardzo ciekawe wnioski ze swojego modelu ilościowego bazującego na obliczeniu wartości godziwej dla danej pary walutowej. Owszem w przypadku...
Na rynkach finansowych w zasadzie zapanował spokój. Obserwujemy umiarkowane wzrosty na większości rynków, wobec braku nowych informacji dotyczących...
Podsumowanie: Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kanadzie oraz w USA sugeruje...
Większy apetyt na ryzyko, w połączeniu z oczekiwaniem na ogłoszenie nowego rządu przez prezydenta Erdogana, umacniają dzisiaj turecką lirę. Komunikat ten...
Podsumowanie: Szwajcarska giełda pracuje nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla aktywów wirtualnych Walmart zastanawia się nad użyciem...
Podsumowanie: EURJPY wraca w kierunku czerwcowych szczytów Początek sezonu wyników kwartalnych na Wall Street Kawa...
Podsumowanie: Uspokojenie sytuacji sprzyja europejskim giełdom DAX (DE30 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu w pobliżu 12550 pkt. Pierwszy...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu 2150 pkt. Rynki akcji odbijają po ogłoszeniu taryf handlowych pomiędzy...
