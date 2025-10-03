Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami, złoto w miejscu ważnego wsparcia
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Wiadomości rynkowe
Ceny kakao tracą dzisiaj ponad 4%, w trzeci dzień miesiąca i jednocześnie 3 dzień oficjalnego sezonu właściwego 2025/2026. Od początku tego tygodnia jest to spadek na poziomie ponad 10%. W ostatnich 3 miesiącach (nie wliczając w to rolowani) spadek cen wnosi niemal 30% i kakao jest najgorszym surowcem...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium. Start o 08:30. Na webinarium: Czy poznamy dzisiaj dane NFP? Jasny komunikat z BLS wskazuje, że nie, ale podobno dane są zebrane i gotowe do publikacji Indeksy giełdowe z Wall Street na kolejnych historycznych maksimach, wspierane przez inwestycje w...
Quanta Services to jedna z największych na świecie firm świadczących kompleksowe usługi inżynieryjne, budowlane dla sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z wieloletnim doświadczeniem, Quanta odgrywa kluczową rolę w realizacji jednych z najbardziej złożonych i strategicznych projektów infrastrukturalnych...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Credit Suisse wydał rekomendację dla pary EURGBP. Bank rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 0,8900 -...
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jakakolwiek podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna aż do końca 2020 roku. Taką opinią prezes...
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
