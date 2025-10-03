czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

🍫Kapitulacja kakao na start sezonu

3 października 2025

Ceny kakao tracą dzisiaj ponad 4%, w trzeci dzień miesiąca i jednocześnie 3 dzień oficjalnego sezonu właściwego 2025/2026. Od początku tego tygodnia jest to spadek na poziomie ponad 10%. W ostatnich 3 miesiącach (nie wliczając w to rolowani) spadek cen wnosi niemal 30% i kakao jest najgorszym surowcem...

Bliżej rynków - Poranne webiniarum (03.10.2025)

3 października 2025

Zapraszamy do udziału w porannym webinarium. Start o 08:30. Na webinarium: Czy poznamy dzisiaj dane NFP? Jasny komunikat z BLS wskazuje, że nie, ale podobno dane są zebrane i gotowe do publikacji Indeksy giełdowe z Wall Street na kolejnych historycznych maksimach, wspierane przez inwestycje w...

Spółka Tygodnia - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2 października 2025

Quanta Services to jedna z największych na świecie firm świadczących kompleksowe usługi inżynieryjne, budowlane dla sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z wieloletnim doświadczeniem, Quanta odgrywa kluczową rolę w realizacji jednych z najbardziej złożonych i strategicznych projektów infrastrukturalnych...

