Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Wzrost AMD na fali umowy z OpenAI. Akcje w handlu przedsesyjny rosną o 25%

6 października 2025

Porozumienie między AMD a OpenAI to kluczowy moment nie tylko dla samej firmy, ale także dla całego rynku sztucznej inteligencji. Dzięki dostawie wydajnych układów Instinct MI450 o łącznej mocy 6 gigawatów, AMD pokazuje, że jest gotowe stanąć w szranki z Nvidią, dotychczasowym liderem w...

Paraliż we Francji: Nowy rozdział politycznego chaosu

6 października 2025

Premier Francji Sébastien Lecornu złożył rezygnację w atmosferze nasilającego się kryzysu politycznego – zaledwie dzień po ogłoszeniu nowego składu rządu przez prezydenta Emmanuela Macrona oraz niecały miesiąc po jego mianowaniu. To już trzeci premier, który traci stanowisko w obliczu...

Bitcoin przy historycznych szczytach

6 października 2025

W trakcie weekendu obserwowaliśmy mocne wzrosty na rynku kryptowalut. Bitcoin osiągnął nowe historyczne szczyty powyżej 125 tys., jednak później doszło do cofnięcia i Bitcoin nie zamknął isę na historycznych maksimach. Dzisiaj mamy jednak kontynuację wzrostów, co może prowadzić do najwyższego...

