Komentarz giełdowy - Taktyczny odwrót na wojnie handlowej
Na rynkach finansowych w zasadzie zapanował spokój. Obserwujemy umiarkowane wzrosty na większości rynków, wobec braku nowych informacji dotyczących...
Wiadomości rynkowe
Porozumienie między AMD a OpenAI to kluczowy moment nie tylko dla samej firmy, ale także dla całego rynku sztucznej inteligencji. Dzięki dostawie wydajnych układów Instinct MI450 o łącznej mocy 6 gigawatów, AMD pokazuje, że jest gotowe stanąć w szranki z Nvidią, dotychczasowym liderem w...
Premier Francji Sébastien Lecornu złożył rezygnację w atmosferze nasilającego się kryzysu politycznego – zaledwie dzień po ogłoszeniu nowego składu rządu przez prezydenta Emmanuela Macrona oraz niecały miesiąc po jego mianowaniu. To już trzeci premier, który traci stanowisko w obliczu...
W trakcie weekendu obserwowaliśmy mocne wzrosty na rynku kryptowalut. Bitcoin osiągnął nowe historyczne szczyty powyżej 125 tys., jednak później doszło do cofnięcia i Bitcoin nie zamknął isę na historycznych maksimach. Dzisiaj mamy jednak kontynuację wzrostów, co może prowadzić do najwyższego...
Podsumowanie: Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kanadzie oraz w USA sugeruje...
Większy apetyt na ryzyko, w połączeniu z oczekiwaniem na ogłoszenie nowego rządu przez prezydenta Erdogana, umacniają dzisiaj turecką lirę. Komunikat ten...
Podsumowanie: Szwajcarska giełda pracuje nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla aktywów wirtualnych Walmart zastanawia się nad użyciem...
Podsumowanie: EURJPY wraca w kierunku czerwcowych szczytów Początek sezonu wyników kwartalnych na Wall Street Kawa...
Podsumowanie: Uspokojenie sytuacji sprzyja europejskim giełdom DAX (DE30 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu w pobliżu 12550 pkt. Pierwszy...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu 2150 pkt. Rynki akcji odbijają po ogłoszeniu taryf handlowych pomiędzy...
Podsumowanie: Inwestorzy z Japonii powodem spadków na europejskich obligacjach DAX (DE30 na xStation5) zbliża się do poziomu 12600...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dzisiejszego webinaru:
Notowania polskiej waluty zyskują wyraźniej na sile w poniedziałkowy poranek, co w pewnym stopniu można wiązać z ogólną poprawą nastrojów...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godz. 09:45....
Podsumowanie: Minister ds. Brexitu rezygnuje ze stanowiska z powodu “różnic nie do pogodzenia” z Premier Theresą May Sekretarz...
Podsumowanie: Mieszane raporty z rynków pracy w Kanadzie i USA Wzrosty na Wall Street na ostatniej sesji tygodnia USA rozpoczyna...
W ostatnim czasie kurs EURUSD ugrzązł nieco powyżej poziomu 1.15 nie będąc w stanie ani przebić się poniżej tej bariery, ani znacząco się od niej odbić....
Podsumowanie: Wzrost wynagrodzeń poniżej oczekiwań Zmiana zatrudnienia zarówno w USA i Kanadzie lepsza od oczekiwań USDCAD...
Wydarzeniem ostatniej sesji giełdowej tego tygodnia była publikacja comiesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Pomimo wyższego niż oczekiwano...
Podsumowanie Złoto (Gold na xStation5) delikatnie zyskuje po raporcie z rynku pracy Potencjalna strefa podażowa zlokalizowana jest w okolicach...
Zmiana zatrudnienia: 31,8 tys. (konsensus: 24 tys.); poprzednio: -7,5 tys. Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 9,1 tys. ;poprzednio: -31 tys. Zmiana...
Konsensus: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r Płace w ujęciu miesięcznym: 0,2% m/m Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m Dane za czerwiec.
Konsensus: 200 tys.; poprzednio: 223 tys. Zmiana zatrudnienia prywatnego: 202 tys. Konsensus: 190 tys.; poprzednio: 218 tys. Stopa...
