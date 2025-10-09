Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami, złoto w miejscu ważnego wsparcia
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Indeks dolara zyskuje czwartą sesję z rzędu (USDIDX: +0,6%), wznosząc się na najwyższy od 2 miesięcy poziom. Kurs wybił się powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100, ciemny fiolet), która w zdominowanym przez niepewność handlową marcu rozpoczęła najsilniejszy od 2022 roku...
Super Micro Computer: Czy dostawca AI-infrastruktury stanie się kolejnym gigantem technologicznym, czy to tylko chwilowy hype? W ciągu zaledwie dwóch lat spółka Super Micro Computer (SMCI) przeszła drogę od niszowego producenta serwerów do jednej z najbardziej ekscytujących firm...
Narodowy Bank Polski przyjął strategię zwiększenia rezerw złota do 30%. Zasoby złota są warte ponad 240 mld złota NBP zajmuje 12 miejsce wśród banków centralnych na świecie Inflacja we wrześniu na poziomie 2,9% jest niska i już 3 miesiąc z rzędu inflacja znajduje się w zakresie celu NBP...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Credit Suisse wydał rekomendację dla pary EURGBP. Bank rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 0,8900 -...
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jakakolwiek podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna aż do końca 2020 roku. Taką opinią prezes...
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
