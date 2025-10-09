czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Dolar najsilniejszy od 2 miesięcy💲📈 Brak danych w USA tłumi niedźwiedzi trend

9 października 2025

Indeks dolara zyskuje czwartą sesję z rzędu (USDIDX: +0,6%), wznosząc się na najwyższy od 2 miesięcy poziom. Kurs wybił się powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100, ciemny fiolet), która w zdominowanym przez niepewność handlową marcu rozpoczęła najsilniejszy od 2022 roku...

Więcej

Spółka Tygodnia - Super Micro Computer (09.10.2025)

9 października 2025

Super Micro Computer: Czy dostawca AI-infrastruktury stanie się kolejnym gigantem technologicznym, czy to tylko chwilowy hype? W ciągu zaledwie dwóch lat spółka Super Micro Computer (SMCI) przeszła drogę od niszowego producenta serwerów do jednej z najbardziej ekscytujących firm...

Więcej

Konferencja RPP po decyzji - Listopadowa projekcja będzie kluczowa

9 października 2025

Narodowy Bank Polski przyjął strategię zwiększenia rezerw złota do 30%. Zasoby złota są warte ponad 240 mld złota NBP zajmuje 12 miejsce wśród banków centralnych na świecie Inflacja we wrześniu na poziomie 2,9% jest niska i już 3 miesiąc z rzędu inflacja znajduje się w zakresie celu NBP...

Więcej

12 lipca 2018
11 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację