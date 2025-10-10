Dlaczego inflacja z USA i “minutki” EBC są tak ważne?
Podsumowanie: Oczekuje się przyspieszenia amerykańskiej inflacji w czerwcu “Minutki” EBC mogą ujawnić brak zgodności pomiędzy...
Trzy rynki warte uwagi Pierwszy pełny tydzień października upłynął pod znakiem kolejnych rekordów na Wall Street oraz historycznych szczytów na kluczowych metalach szlachetnych: złocie i srebrze. Co ciekawe, dzieje się to w okresie niepewności politycznej - trwa zamknięcie rządu w USA,...
Amerykańskie indeksy pogłębiają wyprzedaż po doniesieniach, że Biały Dom rozpoczął na dużą skalę zwolnienia pracowników federalnych w związku z przedłużającym się paraliżem rządu (shutdownem). Dyrektor budżetu Russ Vought potwierdził, że rozpoczęła się redukcja etatów (ang. reductions in...
Amerykańskie akcje odwróciły wcześniejsze wzrosty w dniu dzisiejszym po tym, jak Donald Trump opublikował wpis na TruthSocial, ostrzegając przed nasilającymi się napięciami handlowymi z Chinami. Były prezydent twierdził, że Pekin wysłał listy do krajów na całym świecie, w których...
Podsumowanie: Produkcja przemsłowa w Wielkiej Brytanii gorzej od rynkowych oczekiwań, konstrukcje jedynym pozytywem Wzrost gospodarczy w ostatnich...
Podsumowanie: Czeski bank inwestycyjny zamierza stworzyć fundusz ukierunkowany w stronę blockchaina Miliarder i współzałożyciel...
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Konsensus: -18,0; poprzednio: -16,1 Indeks nastrojów ekonomicznych instytutu ZEW w Niemczech za lipiec.
Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: -1,4% m/m Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,1% r/r Konsensus: 1,9% r/r; poprzednio:...
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
Dzisiejszy dzień był względnie spokojny na rycnkach finansowych. Przez większość sesji europejskiej obserwowane były wzrosty, co mogło być powiązane ze...
Jeszcze dzisiaj o poranku pisaliśmy o tym, że David Davis zrezygnował ze swojego stanowiska ministra ds. Brexitu w rządzie Theresy May. Wcześniej uzgodniono...
W trakcie sesji azjatyckiej poznamy kilka raportów z Antypodów, dane dotyczące podaży pieniądza M2 z Japonii oraz przede wszystkim dane inflacyjne...
Bank SEB wysnuwa bardzo ciekawe wnioski ze swojego modelu ilościowego bazującego na obliczeniu wartości godziwej dla danej pary walutowej. Owszem w przypadku...
Na rynkach finansowych w zasadzie zapanował spokój. Obserwujemy umiarkowane wzrosty na większości rynków, wobec braku nowych informacji dotyczących...
Podsumowanie: Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kanadzie oraz w USA sugeruje...
Większy apetyt na ryzyko, w połączeniu z oczekiwaniem na ogłoszenie nowego rządu przez prezydenta Erdogana, umacniają dzisiaj turecką lirę. Komunikat ten...
Podsumowanie: Szwajcarska giełda pracuje nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla aktywów wirtualnych Walmart zastanawia się nad użyciem...
Podsumowanie: EURJPY wraca w kierunku czerwcowych szczytów Początek sezonu wyników kwartalnych na Wall Street Kawa...
