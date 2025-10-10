czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (10.10.2025)

10 października 2025

Trzy rynki warte uwagi Pierwszy pełny tydzień października upłynął pod znakiem kolejnych rekordów na Wall Street oraz historycznych szczytów na kluczowych metalach szlachetnych: złocie i srebrze. Co ciekawe, dzieje się to w okresie niepewności politycznej - trwa zamknięcie rządu w USA,...

Rząd USA rozpoczął zwolnienia federalne; Wall Street pogłębia wyprzedaż 🔨

10 października 2025

Amerykańskie indeksy pogłębiają wyprzedaż po doniesieniach, że Biały Dom rozpoczął na dużą skalę zwolnienia pracowników federalnych w związku z przedłużającym się paraliżem rządu (shutdownem). Dyrektor budżetu Russ Vought potwierdził, że rozpoczęła się redukcja etatów (ang. reductions in...

US100 traci 1,10% ✂️

10 października 2025

Amerykańskie akcje odwróciły wcześniejsze wzrosty w dniu dzisiejszym po tym, jak Donald Trump opublikował wpis na TruthSocial, ostrzegając przed nasilającymi się napięciami handlowymi z Chinami. Były prezydent twierdził, że Pekin wysłał listy do krajów na całym świecie, w których...

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

