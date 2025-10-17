Komentarz giełdowy - Dobry start sezonu wyników na Wall Street
Rynek po wczorajszym odreagowaniu zachowuje się dosyć spokojnie. Amerykańska sesja mieniła się na zamknięciu zielenią, co potwierdziło bardzo pozytywne...
Sztuczna inteligencja przeszła od obietnicy do stania się siłą napędową nowej ery giełdowej. S&P 500 rozpoczął swoją obecną hossę 12 października 2022 roku, krótko przed uruchomieniem ChatGPT. Od tego czasu zyskał 85%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy indeks wzrósł o 15%, czyli dwukrotnie...
Choć nie projektuje chipów ani nie produkuje gotowych układów, bez jej technologii nie powstałby żaden z nich. Lam to cichy bohater rewolucji półprzewodnikowej. Firma, która dostarcza sprzęt niezbędny do precyzyjnego przetwarzania wafli krzemowych, czyli fundamentów...
Spółka CCC znalazła się dziś w centrum uwagi inwestorów po tym, jak Ningi Research opublikowało raport oskarżający ją o poważne nieprawidłowości finansowe. Kurs akcji w trakcie czwartkowej sesji spadł o ponad 10%. Raport Ningi zarzuca CCC między innymi stosowanie agresywnych technik...
Konsensus: 98,1; poprzednio: 98,2 Indeks nastrojów konsumentów z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan. Dane za lipiec.
Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,6% m/m Wskaźnik cen importowych: -0,4% m/m Konsensus: 0,1% m/m; poprzednio: 0,9% m/m Dane za czerwiec....
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Podsumowanie: Europejskie indeksy zyskują niewiele na ostatniej sesji tego tygodnia WIG20 (W20) pomimo wzrostów w Europie oscyluje...
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
Wczorajszy dzień był wyjątkowo nerwowy na wielu giełdach z powodu najnowszych doniesień dotyczących nowych amerykańskich taryf celnych skierowanych w stronę...
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
