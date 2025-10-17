czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Gorączka AI: Czy może dalej rosnąć❓

17 października 2025

Sztuczna inteligencja przeszła od obietnicy do stania się siłą napędową nowej ery giełdowej. S&P 500 rozpoczął swoją obecną hossę 12 października 2022 roku, krótko przed uruchomieniem ChatGPT. Od tego czasu zyskał 85%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy indeks wzrósł o 15%, czyli dwukrotnie...

Spółka Tygodnia - Lam Research Corp (16.10.2025)

16 października 2025

Choć nie projektuje chipów ani nie produkuje gotowych układów, bez jej technologii nie powstałby żaden z nich. Lam to cichy bohater rewolucji półprzewodnikowej. Firma, która dostarcza sprzęt niezbędny do precyzyjnego przetwarzania wafli krzemowych, czyli fundamentów...

Atak krótkiej sprzedaży - Co się właśnie stało na akcjach CCC?

16 października 2025

Spółka CCC znalazła się dziś w centrum uwagi inwestorów po tym, jak Ningi Research opublikowało raport oskarżający ją o poważne nieprawidłowości finansowe. Kurs akcji w trakcie czwartkowej sesji spadł o ponad 10%.  Raport Ningi zarzuca CCC między innymi stosowanie agresywnych technik...

