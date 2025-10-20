czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Wykres dnia - JP225 (20.10.2025)

20 października 2025

Japoński indeks Nikkei 225 na rynku kasowym zyskuje dzisiaj ponad 3%, bijąc kolejny historyczny rekord, który ustanowiony był wcześniej na początku października. Indeks przekracza dzisiaj 49000 punktów w odpowiedzi na nadzieję zakończenia impasu politycznego w Japonii. Szeroki indeks Topix...

Więcej

Czy to koniec rynkowej euforii❓ – LIVE 7:50⏰

20 października 2025

 

Więcej

Gorączka AI: Czy może dalej rosnąć❓

17 października 2025

Sztuczna inteligencja przeszła od obietnicy do stania się siłą napędową nowej ery giełdowej. S&P 500 rozpoczął swoją obecną hossę 12 października 2022 roku, krótko przed uruchomieniem ChatGPT. Od tego czasu zyskał 85%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy indeks wzrósł o 15%, czyli dwukrotnie...

Więcej

10 lipca 2018
9 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację