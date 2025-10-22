czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Texas Instruments tonie po wynikach, co poszło nie tak?

22 października 2025

Texas Instruments to ikona analogowych półprzewodników. Projektuje i produkuje układy zasilania, sygnałowe i mikrokontrolery, które trafiają do motoryzacji, przemysłu, elektroniki użytkowej i sprzętu medycznego. Firma buduje też własny łańcuch wytwarzania na waflach trzysta milimetrów...

Więcej

Netflix rozczarowuje wynikami za III kwartał 2025 roku. Akcje spadają około 5% w handlu po sesji!

21 października 2025

Netflix opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025 roku, które niestety rozczarowały rynek. Przychody spółki wyniosły 11,51 miliarda USD, co oznacza wzrost o około 17% rok do roku i jest zgodne z oczekiwaniami analityków. Jednak zysk netto osiągnął poziom 2,5 miliarda USD,...

Więcej

Przegląd surowcowy - Ropa, Złoto, Gaz, Kakao (21.10.2025)

21 października 2025

Ropa Ceny ropy naftowej bardzo mocno spadły na początku tego tygodnia, testując okolice 56 dolarów za baryłkę. Amerykańska administracja wskazała, że ceny benzyny spadły średnio w Stanach Zjednoczonych poniżej 3 dolarów za galon, pierwszy raz od 2020 roku Ceny ropy naftowej pozostają...

Więcej

11 lipca 2018
10 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację