czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Tryb "Mad Max" - Czy Tesla ma kłopoty?

24 października 2025

Tesla kontynuuje eksperymenty z oprogramowaniem swoich samochodów, a najnowsza aktualizacja przyciągnęła uwagę amerykańskiej NHTSA, czyli federalnej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo drogowe. Na rynku akcji reakcja jest chłodna. Kurs Tesli spada dziś o ponad dwa procent mimo korzystnego...

Więcej

Reanimacja Intela przynosi skutki. Akcje po wynikach w górę!

24 października 2025

Intel po okresie wyzwań i transformacji zaczyna odbudowywać swoją pozycję na rynku oraz zaufanie inwestorów. Wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, opublikowane 23 października, pokazują wyraźny sygnał stabilizacji, ponieważ firma odnotowała wzrost przychodów oraz zysk netto, co potwierdza...

Więcej

Komentarz walutowy: "Abenomics 2.0" - czy nowa władza zmienia perspektywy jena?

24 października 2025

Sanae Takaichi﻿, nowa premier Japonii, rozpoczęła swoją kadencję od zdecydowanego kursu na ekspansję fiskalną, co momentalnie przełożyło się na deprecjację jena. Piątkowa sesja przyniosła przebicie psychologicznie istotnego poziomu 153 za dolara, a waluta Kraju Kwitnącej Wiśni zanotowała najgorszy tygodniowy...

Więcej

11 lipca 2018
10 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację