Kalendarz makro - Czy ropa pozostanie w centrum uwagi?
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Wiadomości rynkowe
Tesla kontynuuje eksperymenty z oprogramowaniem swoich samochodów, a najnowsza aktualizacja przyciągnęła uwagę amerykańskiej NHTSA, czyli federalnej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo drogowe. Na rynku akcji reakcja jest chłodna. Kurs Tesli spada dziś o ponad dwa procent mimo korzystnego...
Intel po okresie wyzwań i transformacji zaczyna odbudowywać swoją pozycję na rynku oraz zaufanie inwestorów. Wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, opublikowane 23 października, pokazują wyraźny sygnał stabilizacji, ponieważ firma odnotowała wzrost przychodów oraz zysk netto, co potwierdza...
Sanae Takaichi, nowa premier Japonii, rozpoczęła swoją kadencję od zdecydowanego kursu na ekspansję fiskalną, co momentalnie przełożyło się na deprecjację jena. Piątkowa sesja przyniosła przebicie psychologicznie istotnego poziomu 153 za dolara, a waluta Kraju Kwitnącej Wiśni zanotowała najgorszy tygodniowy...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
Podsumowanie: Chińskie PMI wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, PPI wyżej, akcje również wyżej wobec zmniejszonego ryzyka możliwego...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Dzisiejszy dzień był względnie spokojny na rycnkach finansowych. Przez większość sesji europejskiej obserwowane były wzrosty, co mogło być powiązane ze...
Jeszcze dzisiaj o poranku pisaliśmy o tym, że David Davis zrezygnował ze swojego stanowiska ministra ds. Brexitu w rządzie Theresy May. Wcześniej uzgodniono...
W trakcie sesji azjatyckiej poznamy kilka raportów z Antypodów, dane dotyczące podaży pieniądza M2 z Japonii oraz przede wszystkim dane inflacyjne...
Bank SEB wysnuwa bardzo ciekawe wnioski ze swojego modelu ilościowego bazującego na obliczeniu wartości godziwej dla danej pary walutowej. Owszem w przypadku...
Na rynkach finansowych w zasadzie zapanował spokój. Obserwujemy umiarkowane wzrosty na większości rynków, wobec braku nowych informacji dotyczących...
Podsumowanie: Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kanadzie oraz w USA sugeruje...
Większy apetyt na ryzyko, w połączeniu z oczekiwaniem na ogłoszenie nowego rządu przez prezydenta Erdogana, umacniają dzisiaj turecką lirę. Komunikat ten...
Podsumowanie: Szwajcarska giełda pracuje nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla aktywów wirtualnych Walmart zastanawia się nad użyciem...
Podsumowanie: EURJPY wraca w kierunku czerwcowych szczytów Początek sezonu wyników kwartalnych na Wall Street Kawa...
Podsumowanie: Uspokojenie sytuacji sprzyja europejskim giełdom DAX (DE30 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu w pobliżu 12550 pkt. Pierwszy...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) oscyluje w okolicach oporu 2150 pkt. Rynki akcji odbijają po ogłoszeniu taryf handlowych pomiędzy...
Podsumowanie: Inwestorzy z Japonii powodem spadków na europejskich obligacjach DAX (DE30 na xStation5) zbliża się do poziomu 12600...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dzisiejszego webinaru:
Notowania polskiej waluty zyskują wyraźniej na sile w poniedziałkowy poranek, co w pewnym stopniu można wiązać z ogólną poprawą nastrojów...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godz. 09:45....
Podsumowanie: Minister ds. Brexitu rezygnuje ze stanowiska z powodu “różnic nie do pogodzenia” z Premier Theresą May Sekretarz...
