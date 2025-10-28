czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

PayPay - Dwucyfrowe wzrosty na fali wyników i współpracy z OpenAI

28 października 2025

Paypal kończy sezon wyników spektakularnym wzrostem. Jeden z największych dostawców usług płatniczych na świcie opublikował wyniki i pochwalił się współpracą z OpenAi. Wycena spółki rośnie na dzisiejszej sesji o ponad 10%. Spółka pochwaliła się swoim wynikami za trzeci...

Przegląd surowcowy - Ropa, złoto, gaz, miedź (28.10.2025)

28 października 2025

Ropa: Ropa rozpoczyna wyraźne spadki od początku ostatniego tygodnia października, w odpowiedzi na brak wizualnego wpływu ostatnich sankcji ze strony USA na rosyjskie spółki naftowe Firmy handlujące z Rosneftem oraz Lukoil mają czas do 21 listopada, aby przeorganizować swoje zamówienia,...

⏬Złoto traci ponad 2%

28 października 2025

Spadki złota są dzisiaj kontynuowane i skala korekty wykracza już ponad korektę z kwietnia i maja tego roku. Obecnie poziom korekty jest porównywalny do spadku z 2022 roku, natomiast wtedy ruch spadkowy rozciągnięty był na wiele miesięcy. Obecnie ruch spadkowy trwa dokładnie 7 dni.  Spadki...

