Kalendarz makro - Na Wall Street rozpoczyna się sezon wyników!
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wiadomości rynkowe
Wczorajsza sesja na amerykańskiej giełdzie zakończyła się spadkami. Nasdaq stracił 1,57%, a S&P 500 spadł o 1,0%, co odzwierciedlało niespełniające oczekiwań wyniki niektórych dużych firm i obawy inwestorów związane z nadejściem nowego miesiąca i potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki....
Eli Lilly to amerykańska firma farmaceutyczna z ponad stuletnią historią, skoncentrowana na leczeniu chorób metabolicznych, onkologii oraz immunologii. W ostatnich latach stała się jednak globalnym liderem w obszarze leczenia otyłości i cukrzycy. Trzonem wzrostu Lilly jest popyt na leki inkretynowe...
Chipolete to jeden z symboli fastfood w USA, opublikowali wyniki, po których kurs się załamał, mimo że spółka przebiła konsensus rynku. Spółka zawiodła w niezwykle kluczowym obszarze i dało to inwestorzy do zrozumienia, że dotychczasowy i oczekiwany wzrost jest niemal niemożliwy...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
Wczorajszy dzień był wyjątkowo nerwowy na wielu giełdach z powodu najnowszych doniesień dotyczących nowych amerykańskich taryf celnych skierowanych w stronę...
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Credit Suisse wydał rekomendację dla pary EURGBP. Bank rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 0,8900 -...
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
