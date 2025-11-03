czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Ile potencjału w AI❓ – LIVE 7:50⏰

3 listopada 2025

W dzisiejszym webinarze: - rekordy na Wall Street po wynikach Big Tech - Fed tnie stopy, dolar zyskuje - jest porozumienie USA-Chiny, ale czy trwałe? Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:  

Poranna odprawa (31.10.2025)

31 października 2025

Wczorajsza sesja na amerykańskiej giełdzie zakończyła się spadkami. Nasdaq stracił 1,57%, a S&P 500 spadł o 1,0%, co odzwierciedlało niespełniające oczekiwań wyniki niektórych dużych firm i obawy inwestorów związane z nadejściem nowego miesiąca i potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki....

Eli Lilly: Wysokie oczekiwania i jeszcze wyższe wyniki

30 października 2025

Eli Lilly to amerykańska firma farmaceutyczna z ponad stuletnią historią, skoncentrowana na leczeniu chorób metabolicznych, onkologii oraz immunologii. W ostatnich latach stała się jednak globalnym liderem w obszarze leczenia otyłości i cukrzycy. Trzonem wzrostu Lilly jest popyt na leki inkretynowe...

