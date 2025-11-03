Stiglitz przewiduje kiepską przyszłość dla kryptowalut
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
W dzisiejszym webinarze: - rekordy na Wall Street po wynikach Big Tech - Fed tnie stopy, dolar zyskuje - jest porozumienie USA-Chiny, ale czy trwałe? Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Wczorajsza sesja na amerykańskiej giełdzie zakończyła się spadkami. Nasdaq stracił 1,57%, a S&P 500 spadł o 1,0%, co odzwierciedlało niespełniające oczekiwań wyniki niektórych dużych firm i obawy inwestorów związane z nadejściem nowego miesiąca i potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki....
Eli Lilly to amerykańska firma farmaceutyczna z ponad stuletnią historią, skoncentrowana na leczeniu chorób metabolicznych, onkologii oraz immunologii. W ostatnich latach stała się jednak globalnym liderem w obszarze leczenia otyłości i cukrzycy. Trzonem wzrostu Lilly jest popyt na leki inkretynowe...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Credit Suisse wydał rekomendację dla pary EURGBP. Bank rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 0,8900 -...
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jakakolwiek podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna aż do końca 2020 roku. Taką opinią prezes...
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Po spokojnym początku tygodnia na światowych giełdach ponownie obserwujemy pogorszenie nastrojów. Wczoraj wieczorem optymizm został zgaszony przez...
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.
Dane za czerwiec Inflacja bazowa PPI r/r: 2,8 % (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6% Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %);...
Podsumowanie: Główne banki amerykańskie rozpoczynają sezon wyników na Wall Street w najbliższy piątek 13 lipca Oczekiwany średni...
Podsumowanie: Ropa WTI (OIL.WTI) czeka na dane o zapasach Rolowanie na instrumencie OIL.WTI Ropa Brent (OIL) reaguje na szczyty...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) ponownie powraca poniżej 2150 pkt. Widmo kolejnych taryf celnych powodem pogorszenia nastrojów Lotos...
Podsumowanie: FINRA, amerykański regulator, zachęca brokerów do ujawniania wszelkich aktywności związanych z aktywami cyfrowymi London...
Europejskie akcje doświadczają dzisiaj solidnej przeceny po tym, jak inwestorzy wystraszyli się dalszej eskalacji wojny handlowej między USA i Chinami....
TD Bank wydał w ostatnim czasie rekomendację dla pary USDCAD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Wejście...
