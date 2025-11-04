czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Wiadomości rynkowe

Solidne wyniki AMD z mocnymi wytycznymi na przyszłość

4 listopada 2025

AMD wyraźnie potwierdza: przyszłość AI należy do tych podmiotów, które mogą i będą dostarczać, a nie tylko obiecywać. AMD podobnie jak Nvidia jest spółką, która dostarcza namacalny produkt, czy coś, bez czego nie mielibyśmy rewolucji AI, przynajmniej w takim tempie, w jakim...

Więcej

Wyniki Arista Networks za Q3 - Czy wyniki spełnią oczekiwania rynku?

4 listopada 2025

Arista Networks po dzisiejszej sesji publikuje wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, a oczekiwania wobec raportu są wysokie. Silny popyt na rozwiązania sieciowe dla infrastruktury sztucznej inteligencji oraz hiperskalowe centra danych napędza dynamiczny wzrost przychodów spółki. Arista jest...

Więcej

Palantir po wynikach: Ofiara własnego sukcesu?

4 listopada 2025

Palantir opublikował wyniki po zakończeniu poniedziałkowej sesji. Pomimo dużych wzrostów w większości kluczowych wskaźników, rynek — po początkowych wzrostach — szybko przecenił spółkę, a ta po zamknięciu rynku wykazywała stratę prawie 7%. Co więcej, reakcja na wyniki...

Więcej

11 lipca 2018
10 lipca 2018

Kalendarz ekonomiczny

Nastroje inwestorów

Sprawdź kogo jest więcej - kupujących czy sprzedających?

Instrumenty warte uwagi

Dowiedz się co najbardziej zyskuje, a co traci.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację