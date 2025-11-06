American Express skupia się na blockchainie
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Wiadomości rynkowe
Comcast: bezpieczna przystań w zmiennym świecie mediów Gdy rynki wpadają w panikę, inwestorzy szukają bezpiecznych portów. Comcast Corp to jedna z takich spółek. Gigant mediów i telekomunikacji w USA wyróżnia się stabilnymi przychodami z abonamentów, solidną...
Więcej
Prezes Glapiński wskazał na dużą skalę obniżek w tym roku. Został położony nacisk na pozytywny wpływ niższych stóp procentowych na wzrost gospodarczy. Jak stwierdził Prezes Glapiński — decyzja ta była usprawiedliwiona sukcesem dotychczasowej polityki NBP w sprowadzeniu inflacji...
Więcej
Znaki na niebie i ziemi Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy można było obserwować bezprecedensowy wzrost napięć między USA a Wenezuelą a w szczególności między ich przywódcami — Nicolasem Maduro oraz Donaldem Trumpem. Co jest bardziej niepokojące, to że temu wzrostowi...
Więcej
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
Wczorajszy dzień był wyjątkowo nerwowy na wielu giełdach z powodu najnowszych doniesień dotyczących nowych amerykańskich taryf celnych skierowanych w stronę...
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora