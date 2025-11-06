czytaj więcej
Wiadomości rynkowe

Spółka Tygodnia - Comcast Corp (06.11.2025)

6 listopada 2025

Comcast: bezpieczna przystań w zmiennym świecie mediów Gdy rynki wpadają w panikę, inwestorzy szukają bezpiecznych portów. Comcast Corp to jedna z takich spółek. Gigant mediów i telekomunikacji w USA wyróżnia się stabilnymi przychodami z abonamentów, solidną...

Konferencja Prezesa Glapińskiego - Długoterminowa inflacja w celu NBP

6 listopada 2025

Prezes Glapiński wskazał na dużą skalę obniżek w tym roku. Został położony nacisk na pozytywny wpływ niższych stóp procentowych na wzrost gospodarczy.  Jak stwierdził Prezes Glapiński — decyzja ta była usprawiedliwiona sukcesem dotychczasowej polityki NBP w sprowadzeniu inflacji...

Wenezuela, co zmiana władzy oznaczałaby dla cen ropy?

6 listopada 2025

Znaki na niebie i ziemi  Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy można było obserwować bezprecedensowy wzrost napięć między USA a Wenezuelą a w szczególności między ich przywódcami — Nicolasem Maduro oraz Donaldem Trumpem. Co jest bardziej niepokojące, to że temu wzrostowi...

