Sesja azjatycka – co pokażą dane z Chin?
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Wiadomości rynkowe
Spółka Alphabet, znana też potocznie jako Google ponownie znalazła się w celowniku Europejskich regulatorów. Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że rozpoczyna dochodzenie przeciwko spółce Alphabet, która podejrzewana jest o pogwałcenie tz. ”Digital Market Act. Spółce...
Więcej
CVS Health Corporation to firma, która od lat wpisuje się w codzienne życie milionów Amerykanów. Jej apteki są w niemal każdym mieście, a ubezpieczenia zdrowotne i usługi medyczne pozwalają jej działać na wielu frontach jednocześnie. Choć często określana jako spółka defensywna,...
Więcej
Infineon Technologies jest jednym z lokalnych liderów rynku półprzewodników. Niemiecka firma jest jednym z niewielu podmiotów tej wielkości w Europie. Portfolio produktowe spółki jest bardzo zdywersyfikowane, co działa na jej korzyść na coraz bardziej niepewnym rynku. Z...
Więcej
Sesja azjatycka będzie wyjątkowo bogata, choć dopiero tuż przed europejskim porankiem poznamy najważniejsze dane z tej sesji. Oprócz tego poznamy...
Co dalej z indeksem dolara? Indeks dolara odbija w tym tygodniu po mocnym zeszłotygodniowym cofnięciu. Widać, że strefa 93,50/70 pozostaje bardzo silną...
Dzisiaj o godzinie 18:00 opublikowany zostanie raport WASDE. Będzie on dotyczył zmian prognoz rocznych dla najważniejszych wartości dla najważniejszych...
Wczorajszy dzień był wyjątkowo nerwowy na wielu giełdach z powodu najnowszych doniesień dotyczących nowych amerykańskich taryf celnych skierowanych w stronę...
Podsumowanie: Inflacja CPI wypada zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, ale rozczarowuje miesięczną dynamiką Minutes EBC pokazują pewne zaskoczenie Złoto...
Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% m/m Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m Inflacja...
Konsensus: 226 tys.; poprzednio: 232 tys.
Europejskie akcje kontynuują odbicie w czwartkowe popołudnie po informacji, iż Donald Trump przekonał pozostałych sojuszników NATO do zwiększenia...
Podsumowanie: WIG20 (W20) odbija powyżej 2150 pkt. Indeksy w Azji i Europie odrabiają wczorajsze straty Komisja Europejska podwyższa...
Podsumowanie: Zdecydowana większość Kanadyjczyków zna Bitcoina Joseph Stiglitz, znany noblista, znów niepochlebnie wypowiada...
Podsumowanie: Szwedzka inflacja prawie zgodna z oczekiwaniami Minutki Riksbanku potwierdzają pierwszą podwyżkę z końcem roku EURSEK...
Podsumowanie: Trump uderza w Niemcy podczas szczytu NATO DAX (DE30 na xStation5) próbuje przebić poziom 12450 pkt. Thyssnkrupp...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Credit Suisse wydał rekomendację dla pary EURGBP. Bank rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji z następującymi parametrami: Wejście: 0,8900 -...
Podsumowanie: Europejski Bank Centralny i szwedzki Riksbank opublikują minutes z ostatnich spotkań Oczekiwania odnośnie szwedzkiej inflacji...
Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jakakolwiek podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna aż do końca 2020 roku. Taką opinią prezes...
Podsumowanie: Indeksy w Azji odbijają napędzane wzrostami w Chinach PBOC znacznie obniża wartość juana w razie dalszej eskalacji wojen...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Za nami bardzo ciekawa sesja. Wczoraj wieczorem amerykańska administracja zakomunikowała, że planuje wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty, tym...
Podsumowanie: Raport DOE wskazał na spadek zapasów o 12,6 mln baryłek (oczekiwano: -4,5 mln) Ropa WTI (OIL.WTI) rośnie ponad 1$...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora