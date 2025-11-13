czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Europejskie kłopoty Google

13 listopada 2025

Spółka Alphabet, znana też potocznie jako Google ponownie znalazła się w celowniku Europejskich regulatorów. Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że rozpoczyna dochodzenie przeciwko spółce Alphabet, która podejrzewana jest o pogwałcenie tz. ”Digital Market Act. Spółce...

Spółka Tygodnia - CVS Health Corp (13.11.2025)

13 listopada 2025

CVS Health Corporation to firma, która od lat wpisuje się w codzienne życie milionów Amerykanów. Jej apteki są w niemal każdym mieście, a ubezpieczenia zdrowotne i usługi medyczne pozwalają jej działać na wielu frontach jednocześnie. Choć często określana jako spółka defensywna,...

Infineon po wynikach: Duży wzrost i jeszcze większe obietnice

12 listopada 2025

Infineon Technologies jest jednym z lokalnych liderów rynku półprzewodników. Niemiecka firma jest jednym z niewielu podmiotów tej wielkości w Europie. Portfolio produktowe spółki jest bardzo zdywersyfikowane, co działa na jej korzyść na coraz bardziej niepewnym rynku. Z...

