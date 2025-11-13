USDCAD - rekomendacja od TD Bank
TD Bank wydał w ostatnim czasie rekomendację dla pary USDCAD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Wejście...
Spółka Alphabet, znana też potocznie jako Google ponownie znalazła się w celowniku Europejskich regulatorów. Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że rozpoczyna dochodzenie przeciwko spółce Alphabet, która podejrzewana jest o pogwałcenie tz. ”Digital Market Act. Spółce...
CVS Health Corporation to firma, która od lat wpisuje się w codzienne życie milionów Amerykanów. Jej apteki są w niemal każdym mieście, a ubezpieczenia zdrowotne i usługi medyczne pozwalają jej działać na wielu frontach jednocześnie. Choć często określana jako spółka defensywna,...
Infineon Technologies jest jednym z lokalnych liderów rynku półprzewodników. Niemiecka firma jest jednym z niewielu podmiotów tej wielkości w Europie. Portfolio produktowe spółki jest bardzo zdywersyfikowane, co działa na jej korzyść na coraz bardziej niepewnym rynku. Z...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Nowe taryfy ogłoszone przez USA powodują cofnięcie się europejskich indeksów DAX (DE30) testuje ważne wsparcie na poziomie...
Po dwóch dniach optymistycznych nastrojów spokój został po raz kolejny zmącony przez administrację amerykańskiego prezydenta. Informacja...
Podsumowanie: Inflacja PPI w USA ma wzrosnąć za czerwiec Oczekiwania wskazują na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie na poziomie 25 pb Konsensus...
Podsumowanie: Donald Trump zapowiada kolejną paczkę taryf celnych na produkty o wartości 200 mld USD Indeksy azjatyckie w wyraźnym odwrocie, surowce...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Wtorek na światowych rynkach akcji przebiegał pod znakiem wzrostów. Indeksy maszerowały na północ w trakcie sesji azjatyckiej, europejskiej...
Podsumowanie: Miedź kontynuuje spadki do najniższych poziomów od roku Chiński inwestor zamyka znaczną pozycję na rynku miedzi Spowolnienie...
Podsumowanie: USDJPY zbliża się do długoterminowej linii trendu spadkowego Zniesienie 23,6% ruchu wzrostowego od Q3 2016 możliwym celem...
W obecnym tygodniu na światowych rynkach akcji panuje względny spokój. Zarówno indeksy z Europy jak i Stanów Zjednoczonych wypracowują...
Podsumowanie: Oczekuje się przyspieszenia amerykańskiej inflacji w czerwcu “Minutki” EBC mogą ujawnić brak zgodności pomiędzy...
Podsumowanie: Produkcja przemsłowa w Wielkiej Brytanii gorzej od rynkowych oczekiwań, konstrukcje jedynym pozytywem Wzrost gospodarczy w ostatnich...
Podsumowanie: Czeski bank inwestycyjny zamierza stworzyć fundusz ukierunkowany w stronę blockchaina Miliarder i współzałożyciel...
Podsumowanie: Europejskie indeksy rozpoczynają dzisiejszą sesję wyżej, ale wzrosty zostały szybko zredukowane DAX (DE30) wciąż poniej ważnego oporu...
Konsensus: -18,0; poprzednio: -16,1 Indeks nastrojów ekonomicznych instytutu ZEW w Niemczech za lipiec.
Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: -1,4% m/m Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,1% r/r Konsensus: 1,9% r/r; poprzednio:...
Dzisiejszy dzień powinien być raczej spokojny, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość raportów w kalendarzu makro. Kalendarz ekonomiczny na dziś pokazuje...
Po udanym zeszłym tygodniu złoty z przytupem wszedł w kolejny, zyskując bardzo wyraźnie do swoich głównych konkurentów. Tymczasem wśród...
