Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Crypto news: Bitcoin próbuje odrabiać straty📌Rekordowe wyprzedaże w funduszach ETF

17 listopada 2025

Kryptowaluty rozpoczęły poniedziałkową sesję od spadków, a w godzinach nocnych cena Bitcoina spadła na moment w okolice 92,5 tys. USD, wymazując tegoroczne wzrosty; Ethereum odnotowało cofnięcie poniżej 3000 USD. Wyprzedaż została odwrócona wobec poprawy nastrojów w amerykańskich...

Europejskie kłopoty Google

13 listopada 2025

Spółka Alphabet, znana też potocznie jako Google ponownie znalazła się w celowniku Europejskich regulatorów. Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że rozpoczyna dochodzenie przeciwko spółce Alphabet, która podejrzewana jest o pogwałcenie tz. ”Digital Market Act. Spółce...

Spółka Tygodnia - CVS Health Corp (13.11.2025)

13 listopada 2025

CVS Health Corporation to firma, która od lat wpisuje się w codzienne życie milionów Amerykanów. Jej apteki są w niemal każdym mieście, a ubezpieczenia zdrowotne i usługi medyczne pozwalają jej działać na wielu frontach jednocześnie. Choć często określana jako spółka defensywna,...

