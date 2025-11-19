czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

NVIDIA bije prognozy. Gigant na sterydach ratuje przyszłość sztucznej inteligencji

19 listopada 2025

W efekcie publikacji wyników akcje Nvidii rosną w handlu pozasesyjnym o ponad 5%, a rynki biją brawo firmie, która po raz kolejny udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem ery sztucznej inteligencji. W trzecim kwartale fiskalnym 2026 Nvidia dostarczyła spektakularny pokaz swojej siły...

Constellation Energy i Three Mile Island — Atomowa przeszłość i przyszłość

19 listopada 2025

Jeden z operatorów elektrowni jądrowych w USA — Constellation Energy otrzymał zgodę oraz finansowanie w wysokości miliarda dolarów na reaktywacje jeden z zamkniętych elektrowni jądrowych. Na fali tych informacji — wycena spółki rośnie o ponad 5%. Amerykanom coraz bardziej...

Wyniki NVIDII: Kluczowy test dla rynku technologicznego i boomu AI

19 listopada 2025

Dziś po zamknięciu sesji giełdowej Nvidia opublikuje raport finansowy za trzeci kwartał roku fiskalnego 2026. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w sektorze technologicznym, ponieważ firma pozostaje kluczowym graczem w rewolucji sztucznej inteligencji, dostarczając znaczną część mocy obliczeniowej...

