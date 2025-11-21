Constellation Energy i Three Mile Island — Atomowa przeszłość i przyszłość

Jeden z operatorów elektrowni jądrowych w USA — Constellation Energy otrzymał zgodę oraz finansowanie w wysokości miliarda dolarów na reaktywacje jeden z zamkniętych elektrowni jądrowych. Na fali tych informacji — wycena spółki rośnie o ponad 5%. Amerykanom coraz bardziej...

