Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Spółka tygodnia - NVIDIA (21.11.2025)

21 listopada 2025

Nvidia od dłuższego czasu pełni rolę jednego z najważniejszych graczy w świecie sztucznej inteligencji. Firma, która zaczynała od rynku gamingowego, dziś odpowiada za znaczną część globalnej infrastruktury obliczeniowej, na której działają najnowsze modele generatywne oraz rozwiązania używane...

NVIDIA bije prognozy. Gigant na sterydach ratuje przyszłość sztucznej inteligencji

19 listopada 2025

W efekcie publikacji wyników akcje Nvidii rosną w handlu pozasesyjnym o ponad 5%, a rynki biją brawo firmie, która po raz kolejny udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem ery sztucznej inteligencji. W trzecim kwartale fiskalnym 2026 Nvidia dostarczyła spektakularny pokaz swojej siły...

Constellation Energy i Three Mile Island — Atomowa przeszłość i przyszłość

19 listopada 2025

Jeden z operatorów elektrowni jądrowych w USA — Constellation Energy otrzymał zgodę oraz finansowanie w wysokości miliarda dolarów na reaktywacje jeden z zamkniętych elektrowni jądrowych. Na fali tych informacji — wycena spółki rośnie o ponad 5%. Amerykanom coraz bardziej...

