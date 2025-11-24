Kanada - zmiana zatrudnienia: 31,8 tys.
Zmiana zatrudnienia: 31,8 tys. (konsensus: 24 tys.); poprzednio: -7,5 tys. Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 9,1 tys. ;poprzednio: -31 tys. Zmiana...
Wiadomości rynkowe
W dzisiejszym webinarze: - Trump wbija kij w mrowisko, chce zmusić Ukrainę do ustępstw - Mocny raport NVIDII, ale na Wall Street chwiejnie - Co dalej z danymi z USA? Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Więcej
Nvidia od dłuższego czasu pełni rolę jednego z najważniejszych graczy w świecie sztucznej inteligencji. Firma, która zaczynała od rynku gamingowego, dziś odpowiada za znaczną część globalnej infrastruktury obliczeniowej, na której działają najnowsze modele generatywne oraz rozwiązania używane...
Więcej
W efekcie publikacji wyników akcje Nvidii rosną w handlu pozasesyjnym o ponad 5%, a rynki biją brawo firmie, która po raz kolejny udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem ery sztucznej inteligencji. W trzecim kwartale fiskalnym 2026 Nvidia dostarczyła spektakularny pokaz swojej siły...
Więcej
Zmiana zatrudnienia: 31,8 tys. (konsensus: 24 tys.); poprzednio: -7,5 tys. Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 9,1 tys. ;poprzednio: -31 tys. Zmiana...
Konsensus: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r Płace w ujęciu miesięcznym: 0,2% m/m Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m Dane za czerwiec.
Konsensus: 200 tys.; poprzednio: 223 tys. Zmiana zatrudnienia prywatnego: 202 tys. Konsensus: 190 tys.; poprzednio: 218 tys. Stopa...
Podsumowanie: Członkowie indyjskiej partii rządzącej oskarżeni o oszustwo kryptowalutowe Bitcoin (BITCOIN na xStation5) testuje 33-okresową...
Cena złota zaczęła odbijać w tym tygodniu z wielomiesięcznych dołków dając nadzieję na to, że złoto wciąż jest dobrą długoterminową inwestycyją....
Podsumowanie: Europejskie rynki akcyjne otworzyły się wyżej od wczorajszego zamknięcia, ale cofają się po oświadczeniu z Chin DAX przy oporze Thyssenkrupp...
Podsumowanie: Rynki oczekują na popołudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy WIG20 (W20) wraca poniżej poziomu oporu na poziomie 2140-2150...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Rosną zapasy ropy naftowej w USA Spadek eksportu oraz wzrost importu w USA Ważą się losy irańskiego eksportu Ceny ropy naftowej...
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Podsumowanie: Raport z amerykańskiego rynku pracy powinien pokazać kolejny, solidny przyrost zatrudnienia Kanadyjski raport o zatrudnieniu...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Ostatnie godziny zdominowane zostały przez dwa główne wydarzenia. Pierwszym z nich była publikacja minutek z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej,...
Podsumowanie: Minutes FOMC potwierdzają, że dalsze podwyżki stóp procentowych są zagwarantowane Taryfy na chińskie produkty zaczęły obowiązywać...
Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia wydaje się być zapowiedź potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA oraz krajami UE w stosunku do taryf...
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Bank Japonii zdecyduje się kolejny raz na obniżenie prognoz inflacyjnych podczas kolejnego posiedzenia, które...
Dzisiaj poznaliśmy trzy ważne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Część danych poznaliśmy później niż zwykle, ze względu na wczorajsze obchody...
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Konsensus: -5,2 mln brk; poprzednio: -9,891 mln Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,113 mln brk Poprzednio: -2,713 mln brk Zapasy...
W końcu nadeszło oczekiwane ożywienie na światowych indeksach giełdowych, co wiązane jest oczywiście z możliwym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wojny...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora