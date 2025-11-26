czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
SILVER na fali📈 Metal zyskuje blisko 2,5% 💡

26 listopada 2025

Rynek srebra stanął się na krawędzi okresowego problemu strukturalnego, bowiem chińskie rezerwy metalu spadły do najniższego poziomu od dekady, a jednocześnie eksport srebra z Chin do Londynu osiągnął rekordowe 660 ton w październiku, co dodatkowo zaostrzyło sytuację na i tak już napiętym rynku. Zapasy...

Kolejny zwrot gospodarczej polityki Niemiec

26 listopada 2025

Niemiecka gospodarka znajduje w fazie pułapce spowolnienia gospodarczego wynikającego z szeregu strukturalnych problemów. Wysokie koszty energii połączone, rosnące wydatki rządu niski wzrost gospodarczy ograniczają pole manewru rządu i optymizm inwestorów. Kolos gospodarczy Europy radzi...

Alibaba po wynikach: Czy odmiena strategia się opłaci?

25 listopada 2025

Alibaba — podobnie jak Amazon przez większość swojej działalności był potentatem E-commerce jednak w ostatnich kwartałach, obie spółki coraz bardziej kojarzą się inwestorom z AI oraz Chmurą, mimo że ich bazowa działalność to w dalszym ciągu głównie sprzedaż internetowa. Alibaba, czyli...

