Alibaba po wynikach: Czy odmiena strategia się opłaci?

Alibaba — podobnie jak Amazon przez większość swojej działalności był potentatem E-commerce jednak w ostatnich kwartałach, obie spółki coraz bardziej kojarzą się inwestorom z AI oraz Chmurą, mimo że ich bazowa działalność to w dalszym ciągu głównie sprzedaż internetowa. Alibaba, czyli...

Więcej