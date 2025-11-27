SILVER na fali📈 Metal zyskuje blisko 2,5% 💡

Rynek srebra stanął się na krawędzi okresowego problemu strukturalnego, bowiem chińskie rezerwy metalu spadły do najniższego poziomu od dekady, a jednocześnie eksport srebra z Chin do Londynu osiągnął rekordowe 660 ton w październiku, co dodatkowo zaostrzyło sytuację na i tak już napiętym rynku. Zapasy...

