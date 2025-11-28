czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Polska Spółka Miesiąca - Digital Network

28 listopada 2025

Na polskim rynku reklama zewnętrzna przechodzi jedną z największych przemian w swojej historii. Cyfryzacja przestrzeni publicznej staje się faktem, a tradycyjne nośniki ustępują miejsca inteligentnym ekranom reagującym na kontekst otoczenia. W centrum tej zmiany znajduje się Digital Network S A, spółka...

Spółka Tygodnia - Adobe Inc (27.11.2025)

27 listopada 2025

Adobe Inc. od lat rządzi w świecie oprogramowania kreatywnego i cyfrowych mediów. Każdy, kto kiedykolwiek tworzył grafikę, montował wideo lub projektował materiały marketingowe, zna produkty tej firmy. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro i cały zestaw narzędzi Creative Cloud stały się standardem,...

CD Projekt w kluczowej strefie kontrolnej po wynikach kwartalnych 🚨

27 listopada 2025

W III kwartale 2025 roku CD Projekt (CDR.PL)  zaprezentował wyniki, które jednoznacznie potwierdzają tezę o „drugim życiu” Cyberpunka. Spółka nie tylko pobiła konsensus rynkowy na każdym kluczowym poziomie (przychody, EBIT, zysk netto), ale też wykazała, że potrafi...

