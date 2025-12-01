czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wiadomości rynkowe

Crypto news: Bitcoin traci 5%📉Kryptowaluty pod spadkową presją

1 grudnia 2025

Ceny kryptowalut spadają na poniedziałkowym otwarciu rynków, wobec słabości kontraktów na indeksy amerykańskie, gdzie US100 traci prawie 1% przed danymi ISM przemysłu, które poznamy o 16:00. Bitcoin testuje okolice 85 tys. USD i notowany jest prawie 5% niżej. Ethereum cofnęło się...

Google ożywia hossę – LIVE 7:50⏰

1 grudnia 2025

W dzisiejszym webinarze: - Google prezentuje Gemini 3pro – mamy nowego lidera AI? - Fed szykuje się na cięcie, Trump wybrał nowego szefa - Co dzieje się na rynku krypto? Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:  

Polska Spółka Miesiąca - Digital Network

28 listopada 2025

Na polskim rynku reklama zewnętrzna przechodzi jedną z największych przemian w swojej historii. Cyfryzacja przestrzeni publicznej staje się faktem, a tradycyjne nośniki ustępują miejsca inteligentnym ekranom reagującym na kontekst otoczenia. W centrum tej zmiany znajduje się Digital Network S A, spółka...

