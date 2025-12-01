DE30: BMW przerzuci cła częściowo na klientów
Podsumowanie: Inwestorzy z Japonii powodem spadków na europejskich obligacjach DAX (DE30 na xStation5) zbliża się do poziomu 12600...
Ceny kryptowalut spadają na poniedziałkowym otwarciu rynków, wobec słabości kontraktów na indeksy amerykańskie, gdzie US100 traci prawie 1% przed danymi ISM przemysłu, które poznamy o 16:00. Bitcoin testuje okolice 85 tys. USD i notowany jest prawie 5% niżej. Ethereum cofnęło się...
W dzisiejszym webinarze: - Google prezentuje Gemini 3pro – mamy nowego lidera AI? - Fed szykuje się na cięcie, Trump wybrał nowego szefa - Co dzieje się na rynku krypto? Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Na polskim rynku reklama zewnętrzna przechodzi jedną z największych przemian w swojej historii. Cyfryzacja przestrzeni publicznej staje się faktem, a tradycyjne nośniki ustępują miejsca inteligentnym ekranom reagującym na kontekst otoczenia. W centrum tej zmiany znajduje się Digital Network S A, spółka...
Notowania polskiej waluty zyskują wyraźniej na sile w poniedziałkowy poranek, co w pewnym stopniu można wiązać z ogólną poprawą nastrojów...
Podsumowanie: Minister ds. Brexitu rezygnuje ze stanowiska z powodu “różnic nie do pogodzenia” z Premier Theresą May Sekretarz...
Podsumowanie: Mieszane raporty z rynków pracy w Kanadzie i USA Wzrosty na Wall Street na ostatniej sesji tygodnia USA rozpoczyna...
W ostatnim czasie kurs EURUSD ugrzązł nieco powyżej poziomu 1.15 nie będąc w stanie ani przebić się poniżej tej bariery, ani znacząco się od niej odbić....
Podsumowanie: Wzrost wynagrodzeń poniżej oczekiwań Zmiana zatrudnienia zarówno w USA i Kanadzie lepsza od oczekiwań USDCAD...
Wydarzeniem ostatniej sesji giełdowej tego tygodnia była publikacja comiesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Pomimo wyższego niż oczekiwano...
Podsumowanie Złoto (Gold na xStation5) delikatnie zyskuje po raporcie z rynku pracy Potencjalna strefa podażowa zlokalizowana jest w okolicach...
Zmiana zatrudnienia: 31,8 tys. (konsensus: 24 tys.); poprzednio: -7,5 tys. Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 9,1 tys. ;poprzednio: -31 tys. Zmiana...
Konsensus: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r Płace w ujęciu miesięcznym: 0,2% m/m Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m Dane za czerwiec.
Konsensus: 200 tys.; poprzednio: 223 tys. Zmiana zatrudnienia prywatnego: 202 tys. Konsensus: 190 tys.; poprzednio: 218 tys. Stopa...
Podsumowanie: Członkowie indyjskiej partii rządzącej oskarżeni o oszustwo kryptowalutowe Bitcoin (BITCOIN na xStation5) testuje 33-okresową...
Cena złota zaczęła odbijać w tym tygodniu z wielomiesięcznych dołków dając nadzieję na to, że złoto wciąż jest dobrą długoterminową inwestycyją....
Podsumowanie: Europejskie rynki akcyjne otworzyły się wyżej od wczorajszego zamknięcia, ale cofają się po oświadczeniu z Chin DAX przy oporze Thyssenkrupp...
Podsumowanie: Rynki oczekują na popołudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy WIG20 (W20) wraca poniżej poziomu oporu na poziomie 2140-2150...
Podsumowanie: Rosną zapasy ropy naftowej w USA Spadek eksportu oraz wzrost importu w USA Ważą się losy irańskiego eksportu Ceny ropy naftowej...
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
