EURUSD - rekomendacja od banku Morgan Stanley
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Wiadomości rynkowe
Ceny kryptowalut spadają na poniedziałkowym otwarciu rynków, wobec słabości kontraktów na indeksy amerykańskie, gdzie US100 traci prawie 1% przed danymi ISM przemysłu, które poznamy o 16:00. Bitcoin testuje okolice 85 tys. USD i notowany jest prawie 5% niżej. Ethereum cofnęło się...
W dzisiejszym webinarze: - Google prezentuje Gemini 3pro – mamy nowego lidera AI? - Fed szykuje się na cięcie, Trump wybrał nowego szefa - Co dzieje się na rynku krypto? Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Na polskim rynku reklama zewnętrzna przechodzi jedną z największych przemian w swojej historii. Cyfryzacja przestrzeni publicznej staje się faktem, a tradycyjne nośniki ustępują miejsca inteligentnym ekranom reagującym na kontekst otoczenia. W centrum tej zmiany znajduje się Digital Network S A, spółka...
Podsumowanie: Raport z amerykańskiego rynku pracy powinien pokazać kolejny, solidny przyrost zatrudnienia Kanadyjski raport o zatrudnieniu...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Ostatnie godziny zdominowane zostały przez dwa główne wydarzenia. Pierwszym z nich była publikacja minutek z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej,...
Podsumowanie: Minutes FOMC potwierdzają, że dalsze podwyżki stóp procentowych są zagwarantowane Taryfy na chińskie produkty zaczęły obowiązywać...
Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia wydaje się być zapowiedź potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA oraz krajami UE w stosunku do taryf...
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Bank Japonii zdecyduje się kolejny raz na obniżenie prognoz inflacyjnych podczas kolejnego posiedzenia, które...
Dzisiaj poznaliśmy trzy ważne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Część danych poznaliśmy później niż zwykle, ze względu na wczorajsze obchody...
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Konsensus: -5,2 mln brk; poprzednio: -9,891 mln Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,113 mln brk Poprzednio: -2,713 mln brk Zapasy...
W końcu nadeszło oczekiwane ożywienie na światowych indeksach giełdowych, co wiązane jest oczywiście z możliwym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wojny...
Konsensus: 58,3; poprzednio: 58,6 Subindeks zatrudnienia: 53,6 Poprzednio: 54,1 Dane za czerwiec
Podsumowanie: Znaczne zmniejszenie obaw o wojny handlowe powoduje znaczną poprawę nastrojów na światowych indeksach ADP wskazuje na mniejszy...
Konsensus: 56,5; poprzednio: 56,5 Indeks PMI kompozytowy: 56,2 Konsensus: 56,0; poprzednio: 56,0 Dane finalne za czerwiec.
Konsensus: 231 tys.; poprzednio: 227 tys. 4 tyg. średnia: 224,5 tys. Poprzednio: 222 tys.
Podsumowanie: Dolar po świetnym II kwartale. Czy dane potwierdzą jego siłę? Raport z rynku pracy powinien pokazać solidny wzrost zatrudnienia Tylko...
Podsumowanie: Brytyjski parlamentarzysta proponuje wdrożenie technologii blockchain w brytyjskiej administracji Bitcoin (BITCOIN na xStation5)...
Podsumowanie: WIG20 (W20 na xStation5) wybija się powyżej oporu w okolicach 2140 pkt. Wzrosty w Europie wspierają GPW w kontynuacji odreagowania CD...
Zapraszamy do obejrzenia porannego nagrania z webinarium:
Podsumowanie: Europejskie parkiety zyskują pomimo spadków w Azji DAX (DE30) przebija kluczowy opór, wspierany jest przez...
