15:30

PILNE: Inflacja CPI w USA wyraźnie powyżej prognoz. US100 traci

Inflacja CPI r/r: 3,1% vs 2,9% prognoz i 3,4% poprzednio Inflacja CPI m/m: 0,3% vs 0,2% prognoz i 0,3% poprzednio Bazowa CPI r/r:3,9% vs 3,7%...