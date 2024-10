20:37

Podsumowanie dnia - Inflacja w USA w końcu spowalnia i budzi mocno rynki

Inflacja CPI w USA spadła do 7,7% r/r przy oczekiwaniu spadku do 8,0% r/r oraz przy poprzednim poziomie 8,2% r/r Inflacja bazowa spowolniła do 6,3%...