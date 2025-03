Czas czytania: 5 minut(y)

Dzięki poniższej lekcji dowiesz się:

Jak rozpoznać nastroje inwestorów panujące na globalnych rynkach

Dlaczego skaner spółek jest jednym z najważniejszych narzędzi platformy xStation 5

Jak wyznaczać trend przy wykorzystaniu mapy rynków

Inwestując na rynkach finansowych, dobrze jest posiadać jak najwięcej informacji. Platforma xStation 5 daje traderom realną przewagę w poszukiwaniu oraz identyfikacji potencjalnych okazji inwestycyjnych. W tym poradniku zostały omówione unikalne funkcje platformy xStation 5, które pomogą usprawnić Ci trading.

W zakładce “Analiza rynku” znajdują się takie narzędzia jak Nastroje rynku, Największe zmiany, Skaner spółek oraz Mapa. Zostały one zaprojektowane z myślą, aby dostarczyć inwestorom kluczowych informacji.

Nastroje rynku

Zacznijmy od narzędzia „Nastroje rynku”, śledzące w jaki sposób klienci XTB z całego świata pozycjonują się na różnych instrumentach finansowych. Ponadto pokazuje ono jaki procent inwestorów posiada długie lub krótkie pozycje na poszczególnych walorach. Filtry służą do wyświetlania aktywów w zależności od ich typu oraz umożliwiają znalezienie konkretnego instrumentu poprzez pasek wyszukiwania.

W dowolnym momencie istnieje również możliwość dokonania transakcji. Wystarczy kliknąć przycisk „Handluj”, co spowoduje uruchomienie okna transakcyjnego.

Największe zmiany

W zakładce „Największe zmiany” wyświetlane są te rynki, na których w wybranym okresie notuje się największe zyski lub straty. W przeciwieństwie do „Nastrojów rynkowych” narzędzie to pokazuje rzeczywiste zyski lub straty danego instrumentu w określonym czasie wyświetlając w prawej kolumnie największych wygranych, a w lewej największych przegranych. Również i tu można zastosować filtry, aby porównać instrumenty tego samego typu oraz zmienić interwał czasowy, śledząc zmiany w skali dnia, tygodnia lub miesiąca.

Jeżeli spojrzeć na okres tygodnia, widać że dolar amerykański wobec meksykańskiego peso stracił najwięcej, bo prawie 5%. Z drugiej strony euro wobec dolara nowozelandzkiego w skali miesiąca zanotowało największy wzrost, bo o aż 4,87%. Jest to również jeden z pomocnych sposobów przy wyznaczaniu kierunku trendu.

Skaner spółek

Zakładka „Skaner spółek” pozwala inwestorowi przefiltrować tysiące spółek, szukając tylko tych spełniających dobrane kryteria pod kątem kapitalizacji rynkowej, EPS, wskaźnika P/E, stopy dywidendy oraz wartości ROE, czy też BETA. Dostępnych jest również wiele innych filtrów, które są dostępne po kliknięciu przycisku „Show more filters”. Po wybraniu filtrów, istnieje możliwość zawężania lub poszerzenia szukanych wartości – lista spółek zostanie automatycznie ograniczona jedynie do tych firm, które spełniają postawione wymagania. Istnieje również możliwość wyszukiwania spółek pochodzących z konkretnego kraju lub branży. Jest to niezwykle użyteczne narzędzie, które ułatwia wyszukanie spółki najlepiej wpisującej się w oczekiwania inwestora. Przykładowo, wyobraźmy sobie, że inwestor chce kupić kontrakt CFD na akcje spółki, która wypłacała dywidendę, generowała solidny wzrost wartości i należy do sektora IT. W teorii, mogłoby to zająć sporo czasu. W praktyce jednak, dzięki funkcjom platformy xStation5, zajmuje to tylko chwilę.

Mapa

Ostatnie z dostępnych narzędzi to „Mapa” pokazująca, które rynki i generowały największe zyski lub straty w różnych okresach. To narzędzie w odróżnieniu do zakładki „Największe zmiany” kładzie większy nacisk na wizualizację graficzną. Im większe wzrosty notuje dany rynek, tym jego kolor przybiera intensywniejsze odcienie zieleni i jednocześnie im instrument mocniej tanieje, tym przybiera głębsze barwy czerwieni. W tej zakładce można wybierać instrumenty z rynku Forex i rynku akcyjnego, a także różne interwały czasowe, co automatycznie wygeneruje mapę w oparciu o zastosowane filtry.

Sposób prezentacji informacji zmienia się w zależności od klasy aktywów. W przypadku rynku Forex bazowa waluta znajduje się w centralnej części mapy, a instrumenty, wobec których zyskiwała najsilniej są umieszczone po lewej stronie i są zaznaczone kolorem czerwonym. Natomiast waluty, wobec których traciła są umieszczone po prawej stronie i są zaznaczone kolorem zielonym. Przykładowo, patrząc na wycenę dolara amerykańskiego, inwestor od razu widzi, wobec których walut zyskiwał, a wobec których tracił. Jak można wykorzystać to w tradingu? Wyobraźmy sobie, że USD traci trzeci dzień z rzędu wobec JPY. Następnie szybki rzut oka na wykres może pomóc ocenić jak ruchy USDJPY rozwiną się w kolejnych dniach. Mapa pokazuje, że USDJPY znajduje się w trendzie spadkowym i jeżeli potwierdza to wykres, wtedy inwestor staje przed potencjalną okazją do otwarcia pozycji krótkiej.

W przypadku rynku akcji, poszczególne spółki pogrupowane są według branży, przy czym wielkość bloków zależy od kapitalizacji rynkowej. Właśnie z tego powodu blok prezentujący spółkę Apple będzie o wiele większy od bloku Hewlett Packard. Podobnie jak poprzednio, akcje, które najmocniej drożeją są zaznaczone na zielono, a te tracące na czerwono, oczywiście w zależności od przyjętego interwału czasowego. Klikając na konkretną spółkę pojawi się okienko prezentujące jej wyniki w porównaniu do reszty sektora. Aby zawrzeć transakcję bezpośrednio z poziomu „Mapy” wystarczy podwójnie kliknąć na wybrany instrument i pojawi się okno transakcyjne.

Należy pamiętać, że analiza rynku opiera się na prawdopodobieństwie i zgodnie z jedną z trzech głównych zasad analizy technicznej, istnieje większa szansa na kontynuację trendu rynkowego niż na jego odwrócenie. Oznacza to, że narzędzie „Największe zmiany” może być wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów identyfikacji tendencji na wykresach, co pomaga szybko i efektywnie podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.