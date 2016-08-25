Czas czytania: 2 minut(y)

Zaczynasz inwestować i zastanawiasz się co to jest cena ask? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule!

Podczas inwestowania na rynku finansowym widzisz zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę kupna. Cena kupna jest zawsze wyższa od ceny sprzedaży, a różnica między tymi dwiema cenami nazywana jest spreadem, który jednocześnie stanowi koszt otwarcia transakcji na rynku.

Co to jest cena ask?

Cena ask oznacza cenę, po której inwestor może zawrzeć transakcję kupna. Inaczej, cenę ask można zdefiniować jako cenę, po której jesteś w stanie kupić instrument finansowy. Należy również pamietać, że przy otwieraniu pozycji długiej, transakcja zostanie otwarta po cenie kupna (ask), a zamknięta po cenie sprzedaży (bid). Z drugiej strony, krótką pozycję otworzy się po cenie sprzedaży (bid), a zamknie po cenie kupna (ask).

Cena Ask - przykład

Jeśli wykres rynku na parze walutowej EURUSD pokazuje 1.18201 / 1.18211 oznacza to, że cena kupna wynosi 1.18211, a cena sprzedaży jest równa 1.18201.

Dodatkowo należy pamiętać, że cena, jaką widać na wykresie zarówno na platformie transakcyjnej xStation oraz platformie transakcyjnej MT4 jest ceną sprzedaży (bid).

Gdzie mogę sprawdzić cenę kupna na platformie xStation?

Cenę Ask oraz cenę Bid wybranego aktywa można sprawdzić w oknie Market Watch znajdującym się po lewej stronie platformy xStation 5

Aby zobaczyć cenę kupna instrumentu na wykresie, należy najpierw wybrać przycisk „widoczne elementy" w lewej części wykresu, po czym należy wybrać opcję „Ask". Cena powinna pojawić się w oknie wykresu.

Gdzie mogę zobaczyć cenę kupna na platformie MT4?

Aby zobaczyć cenę kupna, należy najpierw nacisnąć klawisz F8 na klawiaturze. Spowoduje to otwarcie okna właściwości wykresu, w którym należy zaznaczyć opcję „Pokaż Linię Ask" na w menu. Ceny powinny się wówczas pojawić na wykresie.