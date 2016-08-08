Zmienność to nieodłączny przyjaciel inwestora. Pozwala generować zarówno zyski, jak i straty. W tym artykule tłumaczymy na przykłądach zjawisko płynności.
Zmienność - definicja
Zmienność odnosi się do ilości niepewności, ryzyka oraz fluktuacji, które występują na rynku oraz przede wszystkim do ilości zmian ceny w danym okresie na rynkach finansowych. Istnieją dwie miary zmienności: historyczna i oczekiwana.
Zmienność na przykładach
W czasie wysokiej zmienności na rynku, ceny mają tendencję do bardzo dynamicznych i gwałtownych zmian w krótkim okresie. Kiedy rynki nie są zmienne lub ‘stałe’, ruchy na rynku i trendy są tworzone dużo bardziej stabilnie. Zmienność może pojawić się na rynku po znaczącym odczycie danych makroekonomicznych lub po nieoczekiwanych wydarzeniach, takich jak katastrofy naturalne lub zdarzenia polityczne.
Bardziej doświadczeni traderzy mają tendencję do inwestowania podczas większej zmienności, próbując otworzyć i zamknąć pozycje w bardzo krótkim czasie.
Wykres powyżej jest świetnym przykładem małej i dużej zmienności. Taka sytuacja zwykle ma miejsce przed publikacją znaczących danych makroekonomicznych, na których odczyt czekają traderzy, niechcący podejmować wcześniej żadnych decyzji. Po odczycie na rynku pojawia się silny i znaczący ruch, który może rozwinąć się gwałtownie tak jak ten 154-pipsowy ruch na wykresie EURUSD.
Ten konkretny przykład pokazuje sytuację sprzed i po publikacji danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, dobrze znanych inwestorom jako NFP. To bardzo interesujące, że kiedy pierwsza reakcja po odczycie dobiegła końca, rynek stracił swój rozpęd i wrócił do węższej konsolidacji.
Przykład powyżej pokazuje rezultat referendum w Wielkiej Brytanii, gdzie wykres UK100 spadł o ponad 600 pipsów w mniej niż godzinę! Widać znaczące zwiększenie się awersji do ryzyka w krótkim terminie.
