Czas czytania: 2 minut(y)

Wielu inwestorów preferuje krótkie, dynamiczne ruchy ceny. W tym artykule tłumaczymy czym jest day trading.

Co to jest day trading?

Day trading jest metodą inwestowania, polegającą na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Większość strategii day tradingowych bazuje się na analizie technicznej

Czy możesz zarabiać poprzez day trading?

Zarabianie poprzez day trading jest możliwe dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej. Oznacza to, że nawet jeżeli cena poruszy się o bardzo małą wartość, można osiągać duży zysk, z drugiej strony dźwignia naraża tradera na większe ryzyko. To powód, dla którego kluczowym elementem do osiągnięcia sukcesu w day tradingu jest zarządzanie ryzykiem.

Jak widać, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe, ponieważ pozwala na odpowiednią ochronę kapitału poprzez ustawienie zleceń obronnych typu stop loss, które ograniczają straty. Zwykle stop loss ustawia się bazując na poziomach wsparcia i oporu.

Oznacza to, że aby osiągać zysk z day tradingu musisz dostosować swoją strategię tak, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z zarządzaniem ryzykiem przy podejmowaniu decyzji - poziom wejścia w transakcje, poziom wyjścia, poziom stop loss i dodatkowo musisz wiedzieć, kiedy publikowane są ważne dane makroekonomiczne.

Dlaczego dane makroekonomiczne są takie ważne?

Znaczące odczyty makroekonomiczne mogą powodować zwiększoną zmienność na rynku, szczególnie wtedy, kiedy dane są znacznie gorsze lub lepsze od oczekiwań - może mieć to ogromny wpływ na otwarte pozycje. W tym czasie inwestor jest narażony na poślizgi cenowe, gdzie poziom stop loss zostanie zrealizowany po cenie rynkowej - może on odbiegać od docelowego miejsca, w którym został ustawiony. Z drugiej strony, jeśli rynek po danych poruszy się w prognozowanym kierunku, inwestor może zarobić znacznie więcej zostawiając pozycje otwarte. Day traderzy zwykle mają ustalony plan odnośnie tego, co powinni robić przed publikacją danych i często wcześniej zamykają swoje pozycje. Bardzo często day traderzy otwierają kilka pozycji dziennie i mogą one trwać tylko kilka minut.

Czy mogę utrzymywać transakcje tylko przez kilka minut, a nawet sekund?

Tak, ta metoda to scalping. Scalperzy trzymają pozycje tylko przez kilka minut, a w niektórych przypadkach nawet kilka sekund. To co powinieneś wziąć pod uwagę to fakt, że tego typu strategie zwykle wymagają większego doświadczenia i restrykcyjnych zasad związanych z zarządzaniem kapitałem oraz żelaznej dyscypliny.