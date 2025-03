Czas czytania: 1 minut(y)

W tym artykule prezentujemy popularną formację odwrócenia - formację Głowy i Ramion.

Co to jest Formacja Głowy i Ramion?

Formacja Głowy i Ramion (RGR) jest jedną z najbardziej popularnych formacji nie tylko z uwagi na jej prostotę, ale również dlatego, że jest uniwersalna i może występować na każdym rynku i interwale. Formacja RGR jest tworzona poprzez ukształtowanie się pierwszego szczytu (R), później z lekkim trudem tworzy się kolejny szczyt (G), a następnie cena nie ma już siły i po korekcie tworzy niższy szczyt od poprzedniego (R). Drugi utworzony szczyt nazywamy głową, dwa szczyty pomiędzy nimi to ramiona.

Po tym jak formacja się utworzy, należy połączyć dwa powstałe dołki, które utworzą linię szyi (żółta linia). Linia szyi jest poziomem wsparcia, który powinien być szczególnie obserwowany przez inwestorów. Teraz czekamy aż rynek zamknie się poniżej linii szyi, aby stwierdzić, że formacja głowy ramion faktycznie się utworzyła. Oznacza to również, że transakcje sprzedaży powinny być zawierane wtedy, kiedy formacja głowy i ramion zostanie utworzona.

Co ciekawe, formacje RGR nie mówi o konkretnym punkcie otwarcia transakcji, ale mówi głównie o potencjalnym celu dla tej formacji, który może stanowić punkt wyjścia z transakcji. Cel jest tworzony poprzez odmierzenie odcinka od głowy do linii szyi i odłożeniu go z punktu wybicia linii szyi (pomarańczowy prostokąt).

Wyznaczony poziom jest kolejnym ważnym poziomem wsparcia, co oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że po jego dotarciu cena się od niego odbije. Doskonały przykład takiego zachowania ceny możemy zaobserwować powyżej, gdzie w momencie, gdy cena tylko dotarła do tego poziomu, nastąpiło znaczące odbicie.