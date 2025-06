Gdy praca staje się pasją – o roli Product Managera w świecie mobilnych aplikacji inwestycyjnych

Czas czytania: 4 minut(y)

Od zawsze wierzyłam, że możliwość łączenia pracy z pasją to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą się przytrafić w życiu zawodowym. Jako Product Manager w XTB mam szczęście pracować na styku dwóch światów, które są mi wyjątkowo bliskie: technologii i giełdy.

To miejsce, gdzie każdego dnia uczę się czegoś nowego – i równie często dzielę się wiedzą. A że piłka nożna to mój konik, fakt, że ambasadorem marki jest Zlatan Ibrahimović, to dla mnie przyjemny akcent. I tak - czasem porównuję swoją pracę do gry Zlatana na boisku. Ale zamiast goli – ja mam roadmapy, zależności między zespołami, nowe funkcje w aplikacji i decyzje, które wpływają na doświadczenia ponad 1,4 miliona inwestorów na całym świecie.

Brzmi jak wyzwanie? Zdecydowanie.

I właśnie o tym chcę dziś opowiedzieć – jak wygląda zarządzanie produktem mobilnym w praktyce.

Jak projektować aplikacje, które użytkownicy naprawdę chcą mieć na telefonie?

Jednym z moich głównych zadań jest rozwój aplikacji mobilnej, która umożliwia inwestowanie w sposób intuicyjny, szybki i bezpieczny – z dowolnego miejsca na świecie.

To wymaga nie tylko zrozumienia potrzeb użytkowników, ale też koordynacji wielu zespołów: od deweloperów, przez projektantów UX/UI, po specjalistów od compliance i regulacji.

Nie ma tu jednej recepty – ale są pewne zasady, które sprawdzają się w praktyce. I właśnie nimi chcę się podzielić.

Roadmapa, czyli planowanie jako fundament

Bez planu – nic nie działa. To może brzmieć banalnie, ale w projektach technologicznych jest świętą prawdą.

Roadmapa to coś więcej niż harmonogram. To mapa drogowa produktu, która:

wyznacza kierunek działań (kwartał, rok, faza projektu),

integruje potrzeby użytkownika, zespołu i biznesu,

pozwala unikać chaosu, przestojów i powielania pracy.

W przypadku aplikacji mobilnych, gdzie często pracuje kilka zespołów równolegle, roadmapa działa jak wspólna rama porozumienia. Informuje o zależnościach, ryzykach, zmianach i postępach.

Dobra rada? Zacznij od rzeczy prostych: planuj nie tylko produkt, ale też swój dzień. Na dłuższą metę to właśnie nawyki planowania robią różnicę.

Analiza i priorytetyzacja – czyli co naprawdę ma znaczenie?

Każdy projekt, niezależnie od branży, zaczyna się od pytań: dla kogo? dlaczego? po co?.

W pracy nad aplikacją mobilną analiza i priorytetyzacja zadań to codzienność. Kluczem jest zebranie danych:

czego potrzebują użytkownicy,

jakie są cele biznesowe,

jakie mamy ograniczenia – czasowe, technologiczne, zasobowe.

Priorytetyzacja to balans między wartością dla użytkownika a wykonalnością. Czasem to trudny kompromis. Dlatego jako PdM podejmuję decyzje nie „na czuja”, ale w oparciu o dane – i zawsze w dialogu z zespołem.

Cechy, które budują rolę PdM-a

Strategia, roadmapy, analizy, zależności technologiczne – to wszystko jest ważne. Ale bez odpowiednich postaw i kompetencji miękkich nawet najlepiej zaplanowany projekt może się rozjechać.

Rola Product Managera to nie tylko zarządzanie backlogiem. To również odpowiedzialność za ludzi, komunikację i atmosferę pracy. To zdolność łączenia różnych perspektyw: technicznej, biznesowej i użytkowej. To też umiejętność pracy w niepewności i podejmowania decyzji przy ograniczonych danych.

Co więc naprawdę ma znaczenie w codziennej pracy PdM-a?

Oto cechy i postawy, które z mojego doświadczenia robią największą różnicę:

1. Proaktywność

Dobry Product Manager nie tylko gasi pożary – on im zapobiega. Szuka wyzwań, zanim te się pojawią. Buduje rozwiązania, które będą działać także za miesiąc, kwartał, rok.

2. Reaktywność

Jednocześnie… nie zawsze wszystko da się przewidzieć. Zmieniające się regulacje, nowe wymagania użytkowników – trzeba reagować szybko, ale z głową.

3. Zaufanie

Zarządzanie produktem to nie solo. To zaufanie – do zespołu, do interesariuszy, do siebie samego. Zespół, który wie, że może mówić otwarcie, działa szybciej i skuteczniej.

4. Team spirit

Nie jestem alfą i omegą. Ale wiem, gdzie w zespole są talenty, które warto wydobyć. Umiejętność słuchania, wspierania, motywowania – bez niej żadna aplikacja nie powstanie.

5. Inspirowanie

Inspiracja to nie wielkie hasła. To codzienne pokazywanie, że to, co robimy, ma znaczenie – i że warto się starać.

Od stanowiska do tożsamości

Na początku mojej drogi w IT bardziej zależało mi na rozwoju niż na samej nazwie roli. Dziś wiem, że bycie Product Managerem to dla mnie sposób myślenia, a nie tylko zakres obowiązków. To chęć tworzenia rzeczy, które realnie wpływają na życie ludzi. Eksperymentowania. Słuchania użytkowników. Szukania nowych rozwiązań, które sprawiają, że aplikacja staje się jeszcze lepsza.

Nie „pracuję jako PdM”.

Ja nim jestem.

Ten tekst nie ma być poradnikiem. Nie daje gotowych odpowiedzi. Ale jeśli pomógł Ci spojrzeć inaczej na rolę PdM-a w świecie mobilnych aplikacji – to znaczy, że spełnił swoją rolę.

Jeśli masz podobne doświadczenia – albo zupełnie inne - zapraszam do kontaktu na LinkedIn - chętnie o tym porozmawiam 🙂

Powodzenia!