Inwestowanie pasywne - jak budować długoterminowy portfel inwestycyjny?

Nie masz czasu na codzienne śledzenie rynku? Inwestowanie pasywne to rozwiązanie dla inwestorów preferujących długoterminową perspektywę rynkową, przy jednocześnie minimalnym zaangażowaniu czasowym. Dochód pasywny jest czymś o czym marzysz? Inwestowanie pasywne może zapewnić Ci regularne wpływy w postaci dywidend oraz potencjłu długoterminowego wzrostu. W tym artykule dzielimy się wskazówkami na temat budowy długoterminowego portfela inwestycyjnego.

Być może słyszałeś o ludziach takich jak Warren Buffett, Peter Lynch lub John C. Bogle. Inwestorzy ci pokazują, że inwestowanie pasywne jest rozwiązaniem dla osób poszukujących sposobów na inwestowanie długoterminowe. Jednocześnie, inwestowanie pasywne nie wymaga częstego sprawdzania, analizy i rebalancigu naszego portfolio. W tym artykule zagłębimy się w koncepcję inwestowania pasywnego i przedstawimy wskazówki, w jaki sposób można bez wysiłku rozszerzyć potencjał swojego portfolio, utrzymując w nim aktywa przez długi czas. Zarówno aktywne, jak i pasywne strategie mają pewne jasne strony, ale w kolejnych akapitach skoncentrujemy się na inwestowaniu pasywnym, pasywnym funduszom ETF oraz strategii "kup i trzymaj".





Czym jest inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne może pomóc inwestorom uzyskać zadowalające stopy zwrotu przy minimalnym nakładzie pracy. Inwestorzy aktywni często dokonują transakcji, próbując dostosować swój portfel inwestycyjny do zmieniających się nastrojów rynkowych. Inwestorzy pasywni z kolei skupiają się na długoterminowym potencjale danego aktywa lub angażują się “w cały rynek” inwestując np. w wybrany indeks giełdowy. Podejście pasywne zyskuje na popularności m.in. ze względu na długoterminowe trendy wzrostowe obserwowane na wielu rynkach. Jednocześnie, ograniczenie liczby transakcji minimalizuje koszty z nimi związane, co również może być ważnym czynnikiem dla niektórych inwestorów poszukujących swojej metody rynkowej. Inwestowanie pasywne może nie generuje tak wysokich stóp zwrotu jak inwestowanie aktywne, jednak zmienność osiąganych stóp zwrotu (a przez to również ryzyko) jest niższa właśnie w pasywnym podejściu do inwestowania. Wykorzystując efektywne kosztowo fundusze ETF, inwestorzy pasywni są w stanie czerpać korzyści z popularnej strategii “kup i trzymaj” przez wiele lat.

Inwestowanie pasywne pozwala inwestorom czerpać korzyści z długoterminowego wzrostu wartości określonej spółki, sektora lub całego rynku. Brak konieczności częstego dopasowania składu portfela do bieżącej sytuacji rynkowej sprawia , że inwestowanie pasywne nie wymaga tak dużego nakładu czasu i energii jak inwestowanie aktywne.

Inwestowanie pasywne jest odpowiednie zarówno dla początkujących jak i doświadczonych inwestorów. Historia potwierdza to biografiami i osiągnięciami takich legend Wall Street jak Peter Lynch czy Warren Buffett.

Dzięki pracy i determinacji Johna C. Bogle'a, Vanguard Group jako pierwsze umożliwiło inwestorom detalicznym zakup funduszy indeksowych. Wprowadzenie i rozpowszechnienie funduszy ETF było przełomowym momentem dla filozofii pasywnego inwestowania.

Nawet najlepsi zarządzający mają często problem z osiągnięciem stopy zwrotu wyższej niż “rynkowa”. Inwestorzy oceniają skuteczność swoich inwestycji na wiele sposobów - jednym z nich jest porównanie osiągniętej stopy zwrotu ze zwrotem wygenerowanym przez wybrany indeks - np. S&P500.

Dzięki rozwojowi technologii, fundusze ETF mogą być w prosty sposób nabywane przez inwestorów indywidualnych. Dzięki ETF inwestor uzyskuje ekspozycję na wybrany rynek i może oczekiwać co najmniej tak samo dobrych wyników jakie zapewnia dany benchmark.

Indeksowe fundusze ETF działają na zasadzie replikacji indeksu bazowego (np. S&P 500, Nasdaq etc.), co pozwala inwestorom w prosty sposób uzyskać ekspozycję na zdywersyfikowany portfel aktywów.

Jeśli jesteś zmęczony ciągłym monitorowaniem rynku lub po prostu nie masz wystarczająco dużo czasu aby to robić - inwestowanie pasywne może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Inwestowanie pasywne i jego zalety

Inwestowanie pasywne oferuje wiele korzyści dla inwestorów, ale taki styl inwestowania posiada również swoje wady. Jak już zaznaczyliśmy wcześniej - inwestowanie pasywne eliminuje potrzebę ciągłego monitorowania rynku, pozwalając inwestorom zaoszczędzić czas i wysiłek. Jednak inwestowanie pasywne posiada również cechy, które przez niektórych inwestorów mogą zostać uznane za wady.

Zalety inwestowania pasywnego

Możliwość uzyskania rynkowej stopy zwrotu

Niskie koszty związane z inwestycją

Efektywność czasowa (inwestorzy długoterminowi nie muszą poświęcać tak wiele czasu na analizę rynku jak np. daytraderzy)

Dywersyfikacja (często wykorzystywane przez inwestorów pasywnych fundusze ETF oferują ekspozycję na portfel złożony nierzadko z setek różnych aktywów np. ETF na S&P 500)

Niższa zmienność wartości inwestycji

Niższe ryzyko inwestycyjne dzięki równoważeniu indeksów giełdowych (bankructwo danej spółki nie jest już czynnikiem, którym powinien martwić się inwestor pasywny)

Wysoka szansa na czerpanie korzyści z długoterminowego trendu wzrostowego związanego z rozwojem gospodarki czy wzrostem znaczenia danego sektora

Wady inwestowania pasywnego

Uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu jest mało prawdopodobne

Możliwość uzyskania rynkowej stopy zwrotu w momencie gdy rynek znajduje się w fazie bessy lub głębokiej korekty

Dywersyfikacja zapewniona np. poprzez fundusz ETF nie jest gwarantem uzyskania dodatniej stopy zwrotu

Okresy rynkowych spadków mogą trwać tygodniami, miesiącami a nawet latami

Możliwość braku pełnej partycypacji w niektórych trendach rynkowych ze względu na zdywersyfikowaną ekspozycję rynkową

Strategia typu „kup i trzymaj” (preferowana przez inwestorów pasywnych) pozwala czerpać korzyści z ogólnego wzrostu całego rynku. Jednocześnie inwestowanie pasywne wiąże się z niższymi kosztami i opłatami w porównaniu z aktywnymi strategiami inwestycyjnymi, co czyni je opłacalną opcją.

W dłuższym horyzoncie czasowym rynek akcji jest skorelowany z ogólnym wzrostem gospodarczym danego kraju. Jak widzimy powyżej, PKB Stanów Zjednoczonych rośnie od lat 80-tych ubiegłego wieku w niesamowitym tempie. Silna gospodarka jest budowana przez zdrowych konsumentów o wyższych dochodach - to pozytywny czynnik dla marż i zysków spółek. Źródło: Dział Analiz XTB

Fundusze ETF

Inwestowanie pasywne może przyjmować wiele postaci, jednak najczęściej wiąże się z zakupem jednostek funduszu ETF. Założeniem inwestowania pasywnego jest osiągnięcie “rynkowej stopy zwrotu”, czyli przynajmniej tak dobrych wyników jak wybrany benchmark - np. indeks giełdowy. Jak wspomniano już wyżej, inwestorzy wybierający pasywne podejście do inwestowania robią to m.in. z powodu braku czasu na nieustanne monitorowanie rynku oraz dostosowywanie własnego portfolio do zmieniających się warunków rynkowych. Jak więc osiągnąć rynkową stopę zwrotu z inwestycji przy minimalnym nakładzie czasu i analizy? Odpowiedzią mogą być fundusze ETF.

Fundusze ETF pozwalają uzyskać ekspozycję na szereg rynków, w tym rynek akcyjny oraz indeksy giełdowe takie jak np. S&P 500, Nasdaq 100 czy Stoxx Europe 600. Złożone z akcji setek spółek, fundusze te zachowują się zasadniczo tak samo jak indeks bazowy, zapewniając tym samym zdywersyfikowaną ekspozycję rynkową oraz możliwość osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu. Zakup funduszu ETF nie tylko pozwala na minimalizację kosztów związanych z inwestycją, ale umożliwia również możliwość czerpania korzyści z ogólnego wzrostu rynku bez konieczności samodzielnego budowania i rebalancingu portfela inwestycyjnego.

Jak działa fundusz ETF?

Fundusze ETF działają poprzez śledzenie wyników określonego portfela aktywów - akcji, obligacji, surowców etc. Skład portfela odzwierciedla skład np. indeksu giełdowego, co pozwala na niemal idealną replikację wyników osiąganych przez aktywo bazowe. Fundusze ETF są notowane na giełdach i podobnie jak akcje, można je kupić w trakcie trwania sesji giełdowej. W porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF są również względnie tanie dzięki niskiemu wskaźnikowi kosztów całkowitych (TER), a kluczową ich zaletą jest zwiększona płynność - podobna do tej, jaką możemy obserwować w przypadku poszczególnych akcji.

Zalety i wady funduszy ETF

Największe zalety funduszy ETF obejmują możliwość zapewnienia szerokiej ekspozycji rynkowej przy jednocześnie niskim koszcie. Jak pokazują dane historyczne, rynki akcji mogą pozostawać w długoterminowych trendach wzrostowych, co jest szczególnie ważne dla inwestorów pasywnych. Wśród zalet funduszy ETF można wymienić również:

Płynność inwestycji - fundusze ETF, podobnie jak akcje, notowane są na giełdzie papierów wartościowych, a jednostki uczestnictwa w ETF można kupić w dowolnym momencie trwania sesji giełdowej. Oznacza to, że płynność inwestycji w ETF jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

- fundusze ETF, podobnie jak akcje, notowane są na giełdzie papierów wartościowych, a jednostki uczestnictwa w ETF można kupić w dowolnym momencie trwania sesji giełdowej. Oznacza to, że płynność inwestycji w ETF jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Koszty - fundusze ETF charakteryzują się zazwyczaj niskimi wskaźnikami kosztów (TER), co czyni je bardziej opłacalnymi w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

- fundusze ETF charakteryzują się zazwyczaj niskimi wskaźnikami kosztów (TER), co czyni je bardziej opłacalnymi w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Dywersyfikacja - fundusze ETF inwestują nierzadko w setki aktywów, pozwalając na uzyskanie zdywersyfikowanej ekspozycji na szereg rynków.

Nie dziwi więc fakt, że inwestorzy pasywni często wybierają fundusze ETF, które pozwalają w tani sposób uzyskać zdywersyfikowaną ekspozycję na wybrany rynek. Niemniej jednak, należy pamiętać, że żaden instrument finansowy nie jest pozbawiony wad, a inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Wśród wad funduszy ETF można wymienić:

Błąd odwzorowania - ze względu na koszty związane z zarządzaniem, niektóre fundusze ETF mogą odwzorowywać wyniki aktywa bazowego w sposób niepełny.

- ze względu na koszty związane z zarządzaniem, niektóre fundusze ETF mogą odwzorowywać wyniki aktywa bazowego w sposób niepełny. Ograniczony potencjał - ze względu na dywersyfikację oraz cel inwestycyjny, fundusze ETF nie są w stanie zapewnić ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

- ze względu na dywersyfikację oraz cel inwestycyjny, fundusze ETF nie są w stanie zapewnić ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Błędna alokacja - zarządzający funduszem ETF mogą zdecydować się zbudować fundusz na bazie akcji słabych spółek, co rodzi ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu gorszej od rynkowej.

Fundusze ETF ze względu na swój zdywersyfikowany charakter cechują się niższym poziomem ryzyka niż większość akcji, kosztem porównywalnie niższych stóp zwrotu. Fundusze te mogą więc nie być odpowiednie dla traderów i inwestorów krótkoterminowych, którzy preferują agresywny styl inwestowania. Co więcej, nadmierna koncentracja kapitału w inwestycjach pasywnych może ograniczyć opcje alokacji środków w bardziej ryzykowne aktywa, a przez to zmniejszyć szanse inwestora na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Pasywne strategie inwestycyjne

W przeciwieństwie do strategii aktywnych, pasywne strategie inwestycyjne w dużej części skupiać się będą na wykorzystaniu funduszy ETF do uzyskania zdywersyfikowanej ekspozycji rynkowej. Wybierając np. akcyjne fundusze ETF, inwestor jest w stanie uzyskać ekspozycję na określony portfel akcji lub cały indeks giełdowy (np. S&P 500, Nasdaq 100 czy Dow Jones 30). Inwestując w zdywersyfikowany portfel akcji, które odzwierciedlają skład indeksu, fundusze ETF zapewniają szeroką ekspozycję na rynek i możliwość czerpania korzyści z długoterminowych trendów. Wybór odpowiednich funduszy ETF jest kluczowy i w głównej mierze zależeć powinien od osobistych preferencji oraz tolerancji na ryzyko inwestora.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja portfela wiąże się ze zróżnicowaniem inwestycji w różne aktywa w celu minimalizacji ryzyka. W kontekście inwestowania pasywnego i funduszy ETF oznacza to wybór takich funduszy, które śledzą różne rynki.

Dywersyfikując swój portfel inwestycyjny za pomocą akcyjnych funduszy ETF, można uzyskać szeroką ekspozycję na rynek akcji i czerpać korzyści z ogólnego wzrostu jego wartości.

Przesadna dywersyfikacja (zakup zbyt dużej liczby różnych funduszy ETF) może ograniczyć potencjał zysku płynący z takiej inwestycji ze względu na większe prawdopodobieństwo uwzględnienia w portfolio funduszy, które nie osiągną zakładanych celów inwestycyjnych.

Przed zakupem konkretnego funduszu ETF warto dokładnie zapoznać się z jego strategią inwestycyjną oraz aktywami wchodzącymi w skład jego portfolio.

Określenie poziomu tolerancji na ryzyko

Ważnym elementem tworzenia pasywnej strategii inwestycyjnej jest określenie poziomu własnej tolerancji na ryzyko. Wybór aktywów o wyższym profilu ryzyka (np. fundusze ETF złożone z akcji spółek technologicznych) może nie być odpowiedni dla każdego inwestora, a duże wahania wartości inwestycji mogą doprowadzić do błędnych decyzji rynkowych. W pasywnym podejściu do inwestycji kluczowe znaczenie ma więc wybór odpowiednich funduszy, które są zgodne z preferencjami inwestora - pozwala to utrzymać komfort w momentach rynkowych wzlotów i upadków.

Inwestorzy pasywni często preferują bardziej konserwatywne podejście i mogą wybierać fundusze ETF, które oferują ekspozycję na względnie bardziej stabilne rynki o niższej zmienności, takie jak S&P 500 lub Dow Jones. Wynika to z faktu, że spółki wchodzące w skład tych indeksów są zazwyczaj zaliczane do spółek tzw. „starej gospodarki”, cechują się wyższą kapitalizacją bardziej przewidywalnymi modelami biznesowymi oraz niższą zmiennością.

Fundusze ETF dające ekspozycję np. na spółki technologiczne lub spółki o niższej kapitalizacji będą charakteryzować się większą zmiennością. W trakcie hossy mogą one osiągać wyższe stopy zwrotu niż szeroki rynek, jednak w momentach paniki lub gdy nastroje inwestorów są bardziej defensywne, stopy zwrotu z takich funduszy ETF mogą nie być tak atrakcyjne jak np. w przypadku funduszy dających ekspozycję na takie indeksy jak S&P 500 czy Dow Jones.

Strategia kup i trzymaj

Strategia „kup i trzymaj” polega na tym, że inwestor kupuje papiery wartościowe i utrzymuje je w swoim portfolio przez dłuższy okres, niezależnie od krótkoterminowych wahań rynkowych. Strategia ta jest powszechnie stosowana przez zarządzających funduszami ETF ponieważ ich celem jest replikacja wyników określonego indeksu rynkowego lub portfela aktywów w długim okresie. Inwestorzy detaliczni również z powodzeniem stosują tę strategię.

Strategia „kup i trzymaj” zakłada ekspozycję na wybrany rynek przez dłuższy okres. Stosując tę metodę inwestorzy nie muszą nieustannie monitorować rynku i reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Podejście to jest preferowane przez inwestorów pasywnych, którzy wolą bardziej zrelaksowane i uproszczone podejście do inwestowania. Również inwestorzy, którzy nie wierzą, że mogą uzyskać stopę zwrotu wyższą niż rynkowa lub nie mają czasu na odpowiednią edukację rynkową, mogą stosować tę strategię wykorzystując do tego różne klasy aktywów. Kluczowe znaczenie w tym podejściu ma zawsze cena zakupu oraz wybór aktywów;

Strategia „kup i trzymaj” jest również stosowana przez zarządzających funduszami ETF, których celem jest naśladowanie wyników określonego indeksu w długim okresie.

Wdrażanie strategii “kup i trzymaj”

Podstawowe założenie strategii „kup i trzymaj” wydaje się być proste w realizacji, jednak jego implementacja na rzeczywistym rynku może być problematyczna. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza gdy nastroje rynkowe są negatywne, a presja na pozbycie się tracących aktywów rośnie. W takich okresach warto przypomnieć sobie dlaczego zdecydowaliśmy się zakupić akcje właśnie tej spółki, czy jednostki właśnie tego funduszu ETF. Emocje rzadko są dobrym doradcą - zwłaszcza jeśli chodzi o inwestowanie. Pasywne podejście do inwestowania ogranicza wpływ emocji na decyzje inwestora, dając mu szansę na osiągnięcie zakładanej stopy zwrotu w długim terminie (pod warunkiem dobrej analizy poprzedzającej decyzję inwestycyjną).

Inwestorzy pasywni mają tę przewagę nad inwestorami aktywnymi, że mogą po prostu przestać monitorować rynek na określony czas, co może pomóc w przetrwaniu okresów spadków

Pasywne podejście do inwestycji nie oznacza jednak, że inwestor powinien kupować wszystko, po każdej cenie w nadziei na wzrost wyceny w długim terminie. Kluczowym elementem “kup i trzymaj” jest właściwa analiza i wybór najbardziej obiecujących aktywów

Długoterminowe korzyści strategii “kup i trzymaj”

Strategia „kup i trzymaj” oferuje długoterminowe korzyści, umożliwiając inwestorom zakup papierów wartościowych i utrzymanie ich przez znaczny okres czasu, niezależnie od krótkoterminowych wahań rynkowych. Podejście to jest często stosowane przez zarządzających funduszami ETF, których celem jest replikacja wyników określonego aktywa bazowego. Trzymając się strategii „kup i trzymaj”, inwestorzy eliminują potrzebę ciągłego monitorowania rynku i aktywnego handlu. Strategia ta jest popularna wśród inwestorów pasywnych, którzy preferują bardziej zrelaksowane i uproszczone podejście do inwestowania.

Inwestowanie pasywne w XTB

Oferta XTB zawiera w sobie przeszło 460 zdywersyfikowanych funduszy ETF, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do stworzenia pasywnego portfela inwestycyjnego. Wśród najciekawszych z nich można wymienić:

Akcyjne fundusze ETF

iShares Core S&P 500 CSPX.UK

iShares S&P500 UCITS IDUS.UK

SPDR S&P 500 SPY5.UK

iShares Nasdaq 100 CNDX.US

Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK

iShares Dow Jones Industrials Avg UCITS CIND.UK

iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE

Fundusze ETF na rynki wschodzące i rozwinięte

iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK

Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR

iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR

iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE

iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE

iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK

iShares MSCI Brazil IBZL.NL

iShares MSCI Turkey ITKY.NL

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE

Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE

iShares MSCI World IQQW.DE

Fundusze ETF na rynki akcji w Europie, Ameryce Północnej i Azji

iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL

iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK

iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK

iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK

Xtracker MSCI Singapore UCITS XBAS.DE

W XTB możesz zacząć również inwestować pasywnie w fundusze ETF skupione na określonych segmentach rynku takie jak:

Lyxor MSCI Robotics & AI ROAI.DE (robotyka i sztuczna inteligencja)

(robotyka i sztuczna inteligencja) iShares S&P 500 Communication sector IUCM.UK (sektor telekomunikacyjny)

(sektor telekomunikacyjny) iShares S&P 500 Consumer discretionary IUCD.UK (sektor dóbr konsumenckich)

(sektor dóbr konsumenckich) iShares S&P 500 Energy sector IUES.UK (sektor energetyczny)

(sektor energetyczny) iShares S&P 500 Financial sector IUFS.UK (sektor finansowy)

(sektor finansowy) iShares S&P 500 Information technology QDVE.DE (sektor technologiczny)

(sektor technologiczny) iShares S&P 500 Utilities IUUS.UK (usługi komunalne)

(usługi komunalne) iShares Nasdaq US Biotechnology BTEC.DE (biotechnologia)

Fundusze ETF na złoto i srebro

iShares Physical Gold IGLN.UK

iShares Physical Silver ISLN.UK

VanEck Vectors Gold Miners UCITS GDX.UK

VanEck Vectors Junior Gold Miners GDXJ.UK

iShares Gold Producers UCITS IAUP.UK

iShares Gold Producers UCITS IS0E.DE

Fundusze ETF na surowce

Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC 4GLD.DE

iShares Commodity Diversified Swap ICOM.UK

ETF WTI Crude Oil OD7F.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production IOGP.UK

iShares Stoxx 600 Oil & Gas SXEPEX.UK

ETFS Natural Gas NGAS.UK

SPDR S&P Oil & Gas Exploration XOP.US

ETF Industrial Metals AIGI.UK

ETF Dow Jones Industrial Average UCITS CIND.UK

SPDR Industrial Average Trust DIA.US

Wszystkie fundusze ETF dostępne w ofercie ETF znaleźć można za pomocą wyszukiwarki ETF dostępnej na stronie XTB.

3 mity na temat inwestowania pasywnego

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat inwestowania pasywnego. Poniżej tłumaczymy trzy popularne mity związane z takim podejściem:

Niektórzy uważają, że inwestowanie pasywne ogranicza potencjalne zyski w porównaniu z aktywnym podejściem do rynku. Badania wykazały jednak, że w długim terminie inwestorzy pasywni osiągają zazwyczaj wyższe stopy zwrotu niż inwestorzy aktywni, między innymi ze względu na szeroką ekspozycję rynkową, niższe koszty i długi horyzont inwestycyjny. Powszechnie sądzi się, że inwestowanie pasywne nie wymaga od inwestora zaangażowania. Prawdą jest jednak to, że inwestowanie pasywne wymaga starannego przygotowania i analizy sytuacji spółek lub sektorów, w które zamierzamy zainwestować. Brak odpowiedniego przygotowania zazwyczaj prowadzi do strat - niezależnie od horyzontu inwestycyjnego. Innym błędnym przekonaniem jest to, że inwestowanie pasywne koncentruje się wyłącznie na długoterminowych zyskach i nie uwzględnia krótkoterminowych zmian rynkowych. Rzeczywiście, wielu inwestorów pasywnych utrzymuje swoje inwestycje przez długi okres, jednak podejście pasywne ma na celu uzyskanie rynkowej stopy zwrotu. Inwestując pasywnie nadal warto brać pod uwagę trendy rynkowe i dostosowywać swój portfel inwestycyjny w razie potrzeby.

Warto podkreślić, że inwestowanie pasywne również wiąże się z ryzykiem i podobnie jak inne formy lokowania swoich środków na rynku - wymaga odpowiedniej wiedzy, przygotowania i pewnego stopnia zaangażowania. Inwestorzy pasywni rzeczywiście poświęcają mniej czasu na monitorowanie rynku niż inwestorzy aktywni, jednak nie oznacza to, że pozostawiają oni swoje inwestycje “na pastwę losu”. Cykliczne dostosowywanie swojego długoterminowego portfela inwestycyjnego (tzw. rebalancing) może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników inwestycyjnych.

Podsumowanie

Inwestowanie pasywne może być dobrym wyborem dla osób, które nie mają czasu na codzienną analizę rynku. W ten sposób inwestują jedni z najlepszych inwestorów na Wall Street, tacy jak Warren Buffett, czy Peter Lynch. Inwestowanie pasywne może być odpowiednią strategią dla każdego początkującego inwestora, który chce pogłębić swoją wiedzę rynkową i nie boi się wykorzystywać zdobytej wiedzy na rynku. Wykorzystując fundusze ETF czy akcje pojedynczych spółek możliwym jest stworzenie portfela inwestycyjnego, który zapewnia szeroką ekspozycję rynkową.