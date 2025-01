Czas czytania: 3 minut(y)

Po rejestracji rachunku w XTB musisz aktywować swoje konto. W jaki sposób to zrobić? W tym artykule krok po kroku przedstawiamy proces aktywacji konta w XTB.

Jak aktywować swoje konto w XTB?

Aby aktywować swoje konto w XTB wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Pobierz aplikację inwestycyjną XTB

Odwiedź sklep Google Play lub Apple Store i pobierz aplikację XTB.

Weryfikacja konta w aplikacji mobilnej

Po pobraniu, zaloguj się w aplikacji XTB na swoje konto korzystając z danych podanych w procesie rejestracji. W aplikacji przeprowadzisz proces weryfikacji tożsamości.

Wideoweryfikacja

Weryfikacja polega na przesłaniu zdjęć dwóch stron dowodu osobistego oraz nagraniu krótkiego wideo, na którym widoczny jest Twój wizerunek. Dzięki temu możemy potwierdzić Twoją tożsamość.

Potwierdzenie założenia konta

Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia konta. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty – poinformujemy Cię, jeśli będą one potrzebne.

Po zakończeniu tych etapów możesz zalogować się na swoje konto aby zdeponować środki i rozpocząć inwestowanie.

Dlaczego potrzebujemy Twoich dokumentów?

Jako podmiot nadzorowany m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce musimy przestrzegać surowych wymagań i najwyższych standardów regulacyjnych.

Rachunek w XTB - Twoje dane są bezpieczne

Twoje dane personalne są z nami bezpieczne. Wszystkie dane są przekazywane za pomocą bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL

XTB jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr licencji DDM-M-4021-57-1/2005)

Bezpieczeństwo Twoich środków na rachunku w XTB

Wszystkie środki klientów są trzymane na segregowanych rachunkach bankowych zgodnie z regulacjami, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Twoje środki są chronione przez system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, do 22,500 euro zwracanych jest 90% środków, a do kwoty 3000 euro - 100% na osobę w przypadku mało prawdopodobnej niewypłacalności.

Dlaczego XTB?

Jesteśmy działającym od 2005 roku polskim domem maklerskim posiadającym licencję Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółką notowaną na GPW. W ciągu blisko 20 lat naszej obecności na rynku zdobyliśmy zaufanie przeszło 1 000 000 klientów na całym świecie.

Oferujemy dostęp do ponad 7500 instrumentów, wśród których znajdziesz CFD na waluty, indeksy giełdowe, surowce czy kryptowaluty, a także akcje oraz fundusze ETF z całego świata. Dzięki naszej bogatej ofercie, wszystkie swoje inwestycje masz w zasięgu ręki. Zyskujesz możliwość realizacji różnorodnych strategii inwestycyjnych, przy wykorzystaniu jednej, zintegrowanej platformy transakcyjnej. Co to oznacza? Istotnie obniżasz koszty inwestycji i realizujesz zlecenia znacznie szybciej.

W XTB dbamy również o rozwój i edukację inwestorów. Staramy się dostarczać szeroką ofertę materiałów w postaci książek, e-booków oraz szkoleń online i stacjonarnych z ekspertami rynków finansowych z całego świata! Otwierając rachunek w XTB otrzymujesz dostęp do bezpłatnego pakietu edukacyjnego w którym znajdziesz przeszło 220 godzin nagrań online!

Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące założenia konta inwestycyjnego, po prostu zadzwoń do dedykowanego działu pomocy:

nr. tel.: 22-201-95-70

email: sales@xtb.pl