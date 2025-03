Czas czytania: 2 minut(y)

Dowiedz się jak działa kalkulator w platformie xStation5 i jak ułatwia on w składaniu zleceń transakcyjnych.

Z tej lekcji dowiesz się:

Jakie są główne funkcje kalkulatora wbudowanego w platformę xStation 5

Jak obliczyć nominalną wartość Stop Lossa i Take Profit

Jak dostosować wolumen transakcji, który będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb

Zaletą kalkulatora jest fakt, że pozwala na natychmiastowe określenie każdego szczegółu Twojej pozycji. Wykorzystanie kalkulatora pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych oraz daje większą kontrolę nad swoim tradingiem, bez potrzeby prowadzenia ręcznych obliczeń.

Po wybraniu interesującego instrumentu w oknie „Market Watch”, możesz kliknąć okno dwa razy albo wybrać przycisk „Otwórz okno zlecenia”.

Po otwarciu „Okna Zlecenia” można zacząć korzystać z kalkulatora.

Spójrzmy na poniższy przykład. Powiedzmy, że chciałbyś otworzyć pozycję o wielkości 1 lota na GBPUSD. Kalkulator tradera natychmiast obliczy wartość 1 pipsa, dzięki czemu będziesz od razu wiedzieć, ile zarobisz lub stracisz wraz ze zmianą notowań o 1 pips.

Dodatkowo, kalkulator powie Ci, jaki jest wymagany margin do otwarcia pozycji, a także poinformuje o wielkości spreadu – jest to koszt otwarcia pozycji – wszelkich prowizjach oraz wartości swapów.

Wilkość Stop Loss oraz Take Profit

W przeciwieństwie do innych platform tradingowych, kalkulator tradera w platformie xStation5 pozwala również na ustawienie poziomów Stop Loss i Take Profit na podstawie liczby pipsów, kwoty nominalnej lub procentu obecnego stanu konta. Pozwala to na szybszą i dokładniejszą kontrolę zarządzania ryzykiem własnego portfela.

W celu dodania zlecenia Stop Loss lub Take Profit, zaznacz po prostu odpowiednią opcję w kalkulatorze. Kalkulator rozszerzy się i następnie wyświetli te wartości. Możesz wpisać jakiekolwiek wartości lub poziomy docelowe, a kalkulator dostosuje wolumen pozycji poprzez wysokość zlecenia Stop Loss lub Take Profit, w zależności od Twoich preferencji.

Wróćmy do przykładu z parą walutową GBPUSD. Powiedzmy, że chcemy otworzyć długą pozycję o wartości 1 lota oraz ustawić Stop Loss równy 3% całkowitej wartości konta. Kalkulator obliczy odpowiedni poziom Stop Loss, poda ile pipsów on wyniesie oraz jaka będzie maksymalna strata.

Jeśli wolisz jednak ustawić Stop Loss w dokładnym punkcie, ale nie chcesz stracić więcej niż – powiedzmy - 100 GBP, możesz zaznaczyć opcję dostosowania wielkości pozycji. Włącz funkcję „Dostosuj wolumen” i ustaw poziom Stop Lossa oraz maksymalną stratę w GBP. Jak widać, kalkulator w platformie xStation 5 automatycznie ustawi wymagany wolumen, w tym przypadku jest to 1,03 lota.

W ten sam sposób możesz również ustawiać Take Profit, dzięki czemu łatwiej obliczysz i utrzymasz odpowiedni stosunek zysku do ryzyka. Dzięki platformie xStation 5 jest to bardzo proste!