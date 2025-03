Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się czym jest i jak wykorzystywać wskaźnik MACD.

Co to jest MACD?

MACD jest jednym ze wskaźników analizy technicznej bazującym na momentum - bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Wskaźnik ten został stworzony przez Gerald Appela w 1979 roku. Wskaźnik MACD pokazuje różnicę pomiędzy dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi. Z tego powodu liczymy go poprzez odjęcie od średniej wykładniczej z 26 okresów (EMA) średniej złożonej z 12 okresów (EMA). Dodatkowo 9 okresowa EMA, tworzy linię sygnału.

Istnieją różne sposoby, które pokazują, jak MACD może być wykorzystany, ale najprostszy sposób bazuje na prostym przecięciu się średnich pomiędzy linią MACD (pomarańczowa linia) i linią sygnalną (czerwona linia).

MACD - zastosowanie

Sygnał kupna jest generowany, gdy linia MACD przetnie linię sygnalną od dołu, a sygnał sprzedaży generowany jest wtedy, kiedy linia MACD przetnie linię sygnalną od góry.

Na wykresie wyżej przedstawiono dwa przykłady zajęcia pozycji długiej i trzy sygnały pozycji krótkiej, które zostały wygenerowane przez wskaźnik.

Podobnie do innych wskaźników, oscylatora i różnych narzędzi analizy technicznej - MACD ma tendencje do generowania fałszywych sygnałów. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa generowania fałszywych sygnałów, MACD może być wykorzystany z innymi narzędziami. Kiedy inne narzędzia wskazują ten sam kierunek, zwiększa to prawdopodobieństwo, że transakcja będzie zyskowna.

