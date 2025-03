Najciekawsze fundusze ETF - na które warto zwrócić uwagę?

Tak. Fundusze ETF to tania i prosta alternatywa do samodzielnego procesu inwestycyjnego, która dodatkowo oferuje znaczną dywersyfikację portfela. Za funduszami ETF stoi również sztab wykwalifikowanych ekspertów, którzy dbają o to, aby fundusz osiągał jak najlepsze wyniki. W ofercie XTB znaleźć można setki funduszy ETF pozwalających na uzyskanie ekspozycji na wiele różnych rynków, a inwestując w nie do kwoty obrotu 100 000 EUR nie płacisz prowizji. Po przekroczeniu wskazanego limitu, XTB będzie pobierać prowizję w wysokości 0.2% (minimum 10 EUR).