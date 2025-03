Czas czytania: 15 minut(y)

W tym artykule prezentujemy cechy, jakie powinna posiadać najlepsza platforma Forex i CFD.

Na osiągnięcie sukcesu na rynku Forex i CFD ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest platforma transakcyjna, będąca ważnym narzędziem w rękach inwestora. Platforma transakcyjna jest nazywana także platformą handlową, tradingową i inwestycyjną. Niewątpliwie, ważną kwestią jest wybór najlepszej platformy transakcyjnej, takiej która będzie odpowiadać naszym indywidualnym preferencjom, będzie sprawna, szybka i niezawodna, z dostępem do wielu instrumentów oraz z szeregiem dodatkowych funkcji, ułatwiających dokładniejszą analizę rynku. Zanim do tego przejdziemy, jaka platforma transakcyjna rynku Forex i CFD jest najlepsza, zastanówmy się czym jest sam rynek Forex, poznajmy jego istotę. Dowiedzmy się jak zostać uczestnikiem tego wielkiego rynku i co jest ważne w wyborze odpowiedniego brokera, którego platformy tradingowej będziemy używać.

Rynek Forex

Największym rynkiem na świecie jest rynek wymiany walut – Forex. Charakteryzuje się dużą płynnością, łatwym dostępem, szybkością realizowanych zleceń oraz użyciem dźwigni finansowej.. Działa 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Jest to ogromny rynek, którego uczestnikami są międzynarodowe korporacje, banki komercyjne, banki centralne, fundusze inwestycyjny czy po prostu klienci indywidualni.

Jak rozpocząć handel kontraktami CFD opartymi o kursy par walutowych? Wystarczy tylko, albo aż znaleźć firmę, która umożliwi nam dostęp do rynku Forex. Tymi firmami są domy maklerskie i inne instytucje finansowe zajmujące się rynkiem walutowym. To brokerzy odgrywają kluczową rolę w handlu walutami. Są pośrednikami między rynkiem, a inwestorem. Dlaczego znalezienie brokera może być trudne (oczywiście nie musi tak być) – dlatego, że jest ich bardzo wielu i niekiedy w natłoku informacji i zarzucania nas różnymi kuszącymi ofertami można się pogubić. Warto wybierać podmioty wyróżniające się stabilną sytuacją finansową, kilkuletnim stażem na rynkach, podlegające odpowiednim organom nadzoru z wydanymi pozwoleniami czy licencjami na prowadzenie działalności. No i przede wszystkim takie, które mają ofertę odpowiadającą naszym oczekiwaniom. Dobry broker to ten, który dba o dobro klienta, stale się rozwija, by oferować nowoczesne, innowacyjne i niezawodne produkty oraz oferuje szeroki wachlarz swoich usług na wysokim poziomie.

Czym jest platforma Forex i CFD?

Na początku warto wyjaśnić, że na platformach forexowych tak naprawdę fizycznie nie kupuje się i nie sprzedaje walut, ponieważ nie pełnią one roli kantoru walutowego. Podstawą działania platform forexowych dla klientów detalicznych jest udzielenie dostępu do kontraktów na różnice kursowe CFD na pary walutowe. Skrót CFD oznacza kontrakt na różnicę kursową. Kontrakt CFD to pewnego rodzaju umowa między dwiema stronami transakcji, które są zobowiązane do rozliczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. Kontrakt CFD to instrument pochodny wykorzystujący dźwignię finansową i dający możliwość handlu zarówno na wzrost lub spadek ceny danego instrumentu finansowego czy pary walutowej, na której został oparty.

Współczesne platformy forexowe oferują znacznie więcej niż CFD na pary walutowe, indeksy, surowce, akcje, ETF-y czy kryptowaluty. Ponadto dają możliwość kupna rzeczywistych akcji z całego świata czy jednostek niezwykle popularnych funduszy ETF, a wszystko to dostępne z poziomu jednej platformy.

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia, czym właściwie jest platforma transakcyjna. Platformy handlowe są oferowane i udostępniane przez brokerów swoim klientom. Platforma tradingowa to nic innego jak oprogramowania na komputer lub urządzenia mobilne w formie aplikacji na telefon czy tablet. Pozwalają na handel na rynkach finansowych poprzez połączenie z Internetem. Dzięki platformie transakcyjnej klient ma zapewnioną możliwość kupna i sprzedaży oferowanych przez brokera instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym na rynku giełdowym jak i pozagiełdowym. Na podstawie kwotowań w czasie rzeczywistym są wyświetlane wykresy oferowanych instrumentów.

Brokerzy konkurują ze sobą coraz to atrakcyjniejszą ofertą, lepszymi i nowocześniejszymi technologiami dostępnymi na platformach. W obecnych czasach, przy tak dynamicznie rozwijającym się świecie, trzeba nieprzerwanie podążać za nowymi trendami, by nie zostać w tyle – by rynek nas nie wyeliminował. Dlatego brokerzy muszą dbać o stały rozwój firmy i pracować nad tym, by ulepszać swoją ofertę. Dużym sukcesem jest zadowolenie klientów, które przekłada się w opiniach wyrażanych na forach branżowych czy w rankingach. Tam też można znaleźć wypróbowane i przetestowane produkty przez innych klientów, traderów czy inwestorów.

Na dobrych platformach transakcyjnych powinien być oferowany szereg narzędzi i funkcji ułatwiających dokonywanie analiz. Narzędziami tymi między innymi powinny być: wskaźniki analizy technicznej, przybory do kreślenia na wykresach, najświeższe wiadomości rynkowe, dostęp do analiz i statystyk. Użytkownikom oferowane są także mocno rozbudowane funkcje platform, jak – możliwość zaimplementowania własnych, niestandardowych rozwiązań oraz wykorzystywanie i testowanie automatycznych strategii inwestycyjnych. Korzystającym z platform inwestycyjnych broker powinien zapewnić stały dostęp do materiałów edukacyjnych w formie kursów czy szkoleń. Ciekawą formą pomocy inwestorom jest dostęp do indywidualnych konsultacji inwestycyjnych z ekspertami rynku.

Platforma transakcyjna jest podstawowym i jednym z ważniejszych narzędzi dla inwestorów bez względu na poziom posiadanego doświadczenia. Jest potrzebna zarówno osobom początkującym, jak i doświadczonym traderom, by mogli swobodnie za jej pomocą składać zlecenia, zawierać transakcje, analizować wykresy czy zarządzać własnym portfelem.

Zaczynając przygodę z rynkiem Forex i CFD każdy z inwestorów musi podjąć decyzję co do wyboru brokera, oferowanego przez niego rachunku maklerskiego oraz najlepszej platformy transakcyjnej odpowiadającej naszym indywidualnym oczekiwaniom i preferencjom. Dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z inwestowaniem wybór odpowiedniej platformy jest szczególnie ważny. Może być im znacznie trudniej, niż doświadczonym osobom, które wiedzą na co warto zwracać uwagę oraz jakie funkcje platform handlowych są najważniejsze i najbardziej przydatne. Firmy forexowe wyciągają „pomocną dłoń” w kierunku osób początkujących (i nie tylko) proponując im bezpłatne konta demonstracyjne, gdzie użytkownik może zapoznać się z wyglądem, funkcjami i narzędziami dostępnymi na platformie transakcyjnej, której odpowiednikiem jest konto realne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik ma nie tylko szansę zapoznania się z platformą, ale także wypróbowania swoich sił i sprawdzenia się w roli prawdziwego inwestora.

Każdy z inwestorów, czy to początkujący czy z bogatym doświadczeniem, powinien pamiętać, że platforma handlowa musi być funkcjonalna. Musi być niezawodna, szybka i skuteczna. Platforma do handlu walutami, surowcami i innymi instrumentami finansowymi musi pozwalać na szybkie zajmowanie pozycji – krótkich i długich. W grze na rynku Forex i CFD liczy się często trafienie w odpowiedni moment do inwestowania, dlatego platforma musi być niezawodna. Użytkownik lubi, gdy oferowany produkt nie sprawia problemów i jest łatwy w obsłudze. Pożądana platforma handlowa jest intuicyjna, z przyjaznym interfejsem, nie sprawiająca problemu ze znalezieniem konkretnej opcji. Im szerszy wachlarz funkcji i narzędzi dodatkowych, tym inwestor może pozwolić sobie na bardziej zaawansowane analizy – co jest niewątpliwie zaletą.

Platformy transakcyjne, które udostępniają swoim klientom brokerzy, można podzielić na dwa typy – platformy stworzone przez samego brokera tzw. autorskie (jak np. xStation) oraz stworzone przez firmy zewnętrzne specjalizujące się w tym temacie, udostępniane brokerom na zasadzie udzielonej licencji (jak np. Meta Trader 4). Platforma handlowa stworzona przez brokera, może okazać się znacznie bardziej atrakcyjna – może być stworzona na miarę potrzeb i oczekiwań klientów. Z całą pewnością technologie opracowane we własnym zakresie stwarzają przewagę konkurencyjną nad innymi dostawcami systemów transakcyjnych w zakresie jakości systemów, a także umożliwiają oferowanie klientom bardziej konkurencyjnych cenowo produktów i usług. Takie platformy mogą być dopasowane pod konkretne grupy odbiorców z uwzględnieniem ich indywidualnych preferencji. Platformy tradingowe oferowane przez firmy zewnętrzne oferują uniwersalne rozwiązania, które mogą być nie do końca dopasowane do potrzeb klientów i bardzo rozwiniętej oferty brokera. Procesy aktualizacyjne i innowacyjne mogą odbywać się nieco wolniej, nie stanowi to jednak żadnej dla nich ujmy, bo samo oprogramowanie może być dobre.

Sprawdź nasze webinary Zobacz jakie kursy i spotkania są dostępne w XTB. Sprawdź

Brokerzy oferują platformy w 3 wersjach: w formie oprogramowania, które można zainstalować na komputerze, w formie wyświetlanej w przeglądarce internetowej oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Oprogramowanie komputerowe charakteryzuje się tym, że plik instalacyjny należy pobrać na dysk, przejść przez proces instalacji, a następnie uruchomić platformę. Tego typu rozwiązanie charakteryzuje się tym, że platforma powinna działać najbardziej stabilnie, najszybciej i najsprawniej. Czasami jednak minusem jest to, że wszystko co ustawimy na platformie będzie dostępne tylko z danego komputera. W dzisiejszym mobilnym świecie jest to zatem rozwiązanie coraz mniej popularne wśród inwestorów detalicznych.

charakteryzuje się tym, że plik instalacyjny należy pobrać na dysk, przejść przez proces instalacji, a następnie uruchomić platformę. Tego typu rozwiązanie charakteryzuje się tym, że platforma powinna działać najbardziej stabilnie, najszybciej i najsprawniej. Czasami jednak minusem jest to, że wszystko co ustawimy na platformie będzie dostępne tylko z danego komputera. W dzisiejszym mobilnym świecie jest to zatem rozwiązanie coraz mniej popularne wśród inwestorów detalicznych. Platforma w przeglądarce internetowej , to trend który ciężko zatrzymać zwłaszcza w dobie tak szybkiego rozwoju technologicznego, który pozwala na wyświetlanie coraz większej liczby danych z coraz mniejszym obciążeniem przeglądarki. Dzięki temu tak zaawansowane technologicznie platformy transakcyjne mogą być bez problemu wyświetlane w oknie przeglądarki internetowej, a dane i ustawienia są zapisywane w chmurze. Dzięki temu mamy dostęp do całego rachunku i wszystkich ustawień z każdego urządzenia, wystarczy się tylko zalogować.

, to trend który ciężko zatrzymać zwłaszcza w dobie tak szybkiego rozwoju technologicznego, który pozwala na wyświetlanie coraz większej liczby danych z coraz mniejszym obciążeniem przeglądarki. Dzięki temu tak zaawansowane technologicznie platformy transakcyjne mogą być bez problemu wyświetlane w oknie przeglądarki internetowej, a dane i ustawienia są zapisywane w chmurze. Dzięki temu mamy dostęp do całego rachunku i wszystkich ustawień z każdego urządzenia, wystarczy się tylko zalogować. Aplikacje mobilne zyskują bardzo szybko na popularności, dzięki czemu inwestorzy mogą mieć dostęp do swojego konta zawsze pod ręką. Trudnością dla programistów jest oczywiście umieszczenie wszystkich funkcji platformy tak, aby były one intuicyjne i dobrze widoczne np. na smartfonie. Z reguły aplikacje służą do podglądu stanu rynku lub otwartych transakcji niż do przeprowadzania zaawansowanej analizy.

Najlepsza platforma Forex i CFD

Najlepsza platforma transakcyjna rynku Forex i CFD powinna być szybka, prosta w obsłudze, z zawsze aktualnymi danymi oraz posiadać niezbędne funkcje i narzędzia. Najpopularniejszą platformą transakcyjną na świecie, umożliwiająca handel na rynku Forex oraz na kontraktach CFD jest MetaTrader 4.

Popularna MetaTrader 4

Platforma transakcyjna MetaTrader 4 jest dostępna na rynku od wielu lat (1 lipca 2005 r.), należy do najczęściej używanych platform rynku walutowego. Jest udostępniana wielu brokerom przez firmę MetaQuotes Software. Ta rosyjska firma specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do handlu walutami.

Platforma MetaTrader 4 przekonuje zarówno profesjonalistów, jak i niedoświadczonych inwestorów, ponieważ jest bardzo prosta w obsłudze, czytelna i intuicyjna. Nie jest to platforma rozbudowana o szereg zaawansowanych funkcji, a skupia się bardziej na podstawowych narzędziach, które od razu są pod ręką. Platforma ta zyskała również na popularności, ponieważ wykorzystując prosty język programowania MQL każdy może napisać automat transakcyjny. W Internecie jest ich mnóstwo, co zdaniem wielu ma za zadanie usprawniać lub automatyzować proces podejmowania decyzji. Automat zwany Expert Advisor (EA) sam podejmuje decyzje kupna/sprzedaży na podstawie ustalonego wcześniej algorytmu.

Autorska xStation 5

Kolejną popularną platformą do handlu na rynku Forex i CFD jest xStation. Jest to autorska platforma, której pierwsza wersja została stworzona w 2011 roku przez Dom Maklerski X-Trader Brokers, ciesząca się dużym uznaniem wśród użytkowników. Ta nowoczesna platforma, była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Na platformie użytkownik ma dostęp do: rozbudowanych narzędzi analizy technicznej, analiz rynkowych, komentarzy, kalendarza makroekonomicznego, statystyk. Platforma xStation posiada zaawansowany skaner akcji oraz ETF-ów. Dzięki czemu w kilka sekund każdy inwestor jest w stanie przefiltrować tysiące dostępnych akcji z uwzględnieniem popularnych parametrów. Platforma xStation jest dostępna w trzech formach. Jako wersja instalacyjna na komputer, jako platforma w przeglądarce internetowej oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne. Jest to platforma innowacyjna z szeregiem zaawansowanych funkcji, układów okien z bardzo dużą przestrzenią do personalizacji. Twórcy xStation oddają w ręce użytkownika platformę tradingową XXI wieku, którą każdy może dostosować do własnych potrzeb.

Najważniejsze parametry istotne przy wyborze platformy handlowej rynku Forex i CFD

Firmy rynku Forex i CFD mają do zaoferowania swoim klientom różne platformy transakcyjne. Mogą to być platformy własne brokerów bądź udostępniane przez zewnętrzne podmioty. Zarówno jedne, jak i drugie służą do tego samego – pozwalają inwestorom uczestniczyć w rynku. Obecne platformy transakcyjne mają podobne funkcje i narzędzia, a różnią się głównie technologiami, interfejsem oraz detalami, które często świadczą o sukcesie. Właściwie zaprojektowana platforma tradingowa, ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. To narzędzie powinno powstawać i być doskonalone z myślą o inwestorach i cechować się przejrzystością, innowacyjnością oraz być przede wszystkim proste w użyciu. O wyborze najlepszej dla nas platformy inwestycyjnej, oprócz indywidualnych wymagań i potrzeb, decydują takie kryteria jak: szybkość i niezawodność, funkcjonalność i łatwość w obsłudze, rozbudowane narzędzia, bezpłatne dodatkowe funkcje, dostęp do szerokiej oferty produktowej, mobilność.

Szybkość i niezawodność

Decyzje na rynku finansowym muszą być niekiedy podejmowane błyskawicznie. W związku z tym istotne jest zagwarantowanie, że platforma będzie działała szybko i niezawodnie. Często o sukcesie lub porażce, świadczy właśnie podejmowanie trafnych decyzji bez zbędnych opóźnień ze strony działania platformy transakcyjnej. Istotnym parametrem decydującym o wyborze konkretnej platformy może być dostępność różnych rodzajów zleceń od natychmiastowych przez zlecenia oczekujące, take profit, stop loss czy trailing stop oraz to czy dają możliwość składania i modyfikacji tych zleceń prosto z wykresów.

Funkcjonalność i łatwość w obsłudze

Łatwość w obsłudze sprawia, że użytkownik czuje się komfortowo. Dlatego twórcy platform dbają o to, by były przyjazne i intuicyjne. Nic tak nie złości, jak poszukiwanie prostych funkcji, które powinny być „pod ręką” i tracenie na to czasu. Klient oczekuje, że nie będzie musiał borykać się z poznawaniem platformy i uczeniem jej funkcjonalności.

Narzędzia

Przeprowadzenie analizy rynku bez odpowiednich narzędzi na platformie transakcyjnej nie jest możliwe. Brokerzy dokładają wszelkich starań, aby klient miał dostęp przede wszystkim do narzędzi analizy technicznej. Kreślenie linii trendu, kanałów trendowych, zniesień czy ekspansji Fibinacciego to norma. Jednak na dobrej platformie transakcyjnej narzędzi powinno być jeszcze więcej, ponieważ każdy inwestor ma swoje upodobania. Część będzie korzystać z fal Elliotta, część z narzędzi Ganna, a jeszcze inni chcą mieć do dyspozycji od razu zaznaczone i zmierzone formacje harmoniczne.

Szeroki wachlarz narzędzi analizy technicznej jest niezbędny na dobrej platformie transakcyjnej. Do tego dochodzi mnogość wyboru wskaźników analizy technicznej. Tutaj również każdy ma swoje ulubione, a że na przestrzeni lat powstało ich mnóstwo, to brokerzy także powinni je udostępniać na swoich platformach.

W stale poszerzającej się ofercie brokerów przybywa instrumentów finansowych. Stąd niezbędne jest także posiadanie odpowiednich skanerów i filtrów. Broker posiadający dostęp do np. tysięcy akcji musi zadbać o to, aby klient mógł w bardzo krótkim czasie przefiltrować je na podstawie podanych parametrów. To samo dotyczy statystyk konta. Wielu inwestorów w ten sposób może prześledzić swoje zachowanie w przeszłości i dzięki takim narzędziom wyciągnąć wnioski na przyszłość odnośnie podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Czym więcej narzędzi, tym lepiej zwłaszcza, gdy do tego dodamy możliwość personalizacji, aby ze wszystkich opcji wybrać tylko te, które chcemy mieć widoczne na naszej platformie.

Bezpłatne dodatkowe funkcje

Dostęp do platformy transakcyjnej powinien być bezpłatny. W dzisiejszych czasach dobry broker z dobrą platformą transakcyjną powinien oferować klientom wszystkie usługi za darmo. Zatem czy mówimy tu o narzędziach wykorzystywanych w handlu czy o komentarzach lub analizach oraz edukacji, to wszystko powinno znajdować się w jednym pakiecie dla każdego klienta.

Dostęp do szerokiej oferty produktowej

Dzięki szerokiemu spektrum produktów i usług oferta brokera jest bardziej kusząca, a klient chętniej ją rozważy. Jeżeli klient będzie miał wszystko czego potrzebuje w jednym miejscu, dostęp do wielu instrumentów rynku Forex i CFD z całego świata w przystępnej cenie, to nie musi szukać dalej. Wybierze taką platformę, która to umożliwia.

Mobilność

W obecnych czasach dobrze, gdy oprócz wersji na komputer, platforma handlowa jest dostępna na innych urządzeniach. Standardem jest już telefon komórkowy czy tablet ze stałym dostępem do Internetu, dlatego elastyczność i komfort swobodnego handlu i zarządzania swoim portfelem, kiedy się chce na dowolnym urządzeniu, jest dużym plusem.

Podsumowanie

Przy wyborze najlepszej dla siebie platformy transakcyjnej warto zwrócić uwagę na podane powyżej parametry. Należy jednak przede wszystkim kierować się własnymi preferencjami, tym co nam się podoba, czego oczekujemy od najlepszego dla nas produktu. Ważny jest komfort użytkownika. Platforma jest jedynie narzędziem, ale jakże ważnym w osiągnięciu sukcesu i przewagi. Dobrze dopasowana do naszych potrzeb platforma daje większe szanse na zwycięstwo.