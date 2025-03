Czas czytania: 2 minut(y)

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Okno Rynek w MT4

Okno Rynek jest Twoim oknem na świat inwestycji. Możesz wybierać spośród kilkudziesięciu instrumentów z rynku Forex, towarów oraz indeksów giełdowych (wszystkie instrumenty z oferty dostępne są w xStation5). To wszystko dostępne jest dla Ciebie - wystarczą dwa kliknięcia myszki.

Jeżeli nie możesz znaleźć jakiegoś instrumentu, kliknij prawym klawiszem myszy na dowolny instrument i wybierz „Pokaż Wszystko”.

Symbole instrumentów

Jak widzisz, każdy dostępny instrument ma swój własny symbol – jeśli nie jesteś pewien co oznacza dany symbol, przesuń kursor myszy na ten instrument w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Specyfikacja instrumentów

Jeżeli szukasz jeszcze więcej informacji, takich jak wielkość zlecenia/kontraktu lub godziny handlu, kliknij prawym klawiszem myszy na instrument i wybierz ‘Specyfikacja’.

Pojawi się okno specyfikacji (kontraktu).

Otwieranie wykresów

Okno Rynek jest najprostszym sposobem do wyświetlenia wykresu instrumentu. Wystarczy przeciągnąć go i upuścić do okna Wykres.

Okno Rynek umożliwia także otwarcie nowego zlecenia/transakcji. Kliknij dwukrotnie na dany instrument w oknie Rynku, a otworzy się okno zlecenia.

Warto wspomnieć o kilku dodatkowych funkcjach, takich jak: głębokość rynku, wykres tickowy, dodawanie swoich ulubionych instrumentów czy tworzenie zestawów oraz wiele innych – wszystkie dostępne są z menu podręcznego.

Jak widać, okno Rynku stanowi istotną i bardzo użyteczną część platformy MT4. Warto jednak wspomnieć, że nasza wielokrotnie nagradzana platforma xStation 5 zawiera jeszcze więcej funkcji zwiększających elastyczność oraz kontrolę podczas tradingu.