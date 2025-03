Czas czytania: 3 minut(y)

Z tej lekcji dowiesz się :

Jakie są główne zalety platformy xStation 5

Jak zalogować się do platformy

Jakie instrumenty są dostępne na platformie xStation

Platforma xStation5 jest platformą internetową, co oznacza, że nie musimy instalować żadnych dodatkowych programów aby z niej korzystać. Jeśli jednak preferujesz desktopową wersję, xStation 5 można również zainstalować jako nowy program w systemie Windows, MacOS, iOS czy Android.

Logowanie do platformy xStation 5

Aby zalogować się do platformy, wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową xtb.pl, a następnie wybrać okno logowania, które jest dostępne w prawym górnym rogu strony internetowej.

Aby się zalogować, należy podać swój adres e-mail oraz hasło. Jeżeli zapomniałeś hasła, wystarczy wybrać opcję „Zapomniałeś hasła?”, a następnie podążać zgodnie z instrukcją, aby je zresetować.

Po wprowadzeniu danych logowania, platforma xStation 5 zostanie uruchomiona. Jeżeli posiadasz kilka kont – na przykład konto demo oraz konto realne – możesz wybrać to, z którego chcesz korzystać, używając rozwijanego paska znajdującego się w prawym górny rogu platformy. Przełączanie się między kontami jest szybkie i łatwe, a Ty nie musisz wprowadzać ponownie swoich danych.

Jak widać, domyślny widok xStation 5 jest podzielony na 3 moduły:

Okno wykresu

Moduł w prawym górnym rogu platformy - w tym miejscu widzimy wykresy, widżety oraz inne narzędzia analityczne dla poszczególnych rynków. Dodajesz je lub usuwasz za pomocą modułu dostępnego na dole, zgodnie ze swoimi preferencjami. W platformie xStation 5 dostępne są różne narzędzia i wskaźniki analityczne. Są też dodatkowe karty, w których znajdziemy narzędzia pozwalające budować bardziej przejrzysty obraz rynku. Do narzędzi tych zaliczamy: nastroje rynku, największa zmiany, skaner spółek czy heat map, kalendarz ekonomiczny, aktualności oraz Twoje spersonalizowane statystyki. W dużym skrócie - moduł ten pomoże Ci w dokonaniu dogłębnej analizy rynku. Niektóre dodatkowe moduły są szerzej omówione w oddzielnych lekcjach.

Okno Market Watch

Moduł w lewym górnym rogu to Market Watch. W tym miejscu możesz otwierać oraz zarządzać swoimi transakcjami, obserwować ceny rynkowe oraz głębokość rynku. Masz tu również możliwość stworzenia zakładki ze swoimi ulubionymi instrumentami. Dzięki xStation 5 możesz wybierać między rynkiem prawdziwych akcji. Zobacz, jak możesz aktywować dostęp do akcji na GPW.

Terminal

Moduł dolny to Terminal. Tutaj zarządzasz swoimi transakcjami: pozycje otwarte, zlecenia oczekujące, historia transakcji, operacje gotówkowe, saldo rachunku, equity (wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach), depozyt zabezpieczający. Możesz modyfikować swoje pozycje poprzez dodanie do modułu zleceń Stop Loss bądź Take Profit. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na swoje statystyki dotyczące skuteczności w celu sprawdzenia, jak przebiega Twój trading oraz nad czym ewentualnie należy popracować.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.