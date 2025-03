Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się co możesz zrobić z wykresami w aplikacji mobilnej.

Niezależnie od tego, czy jesteś przy komputerze, czy w ruchu, aplikacja xStation nie tylko zapewni Ci możliwość pełnego zarządzania inwestycjami, ale także analizowania wykresów. Aplikacja mobilna xStation pozwala Ci dodatkowo ustawić wskaźniki, oscylatory, zniesienia Fibonacciego i wiele innych.

Przegląd wykresów na aplikacji mobilnej xStation

Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej xStation, w celu analizy wykresów, należy przejść do zakładki Wykresy, gdzie będziesz miał taką możliwość poprzez nasz kompleksowy pakiet do tworzenia wykresów, zaprojektowany dla mobilnych wersji xStation.

Jak widać, po kliknięciu prawym przyciskiem na wykres pojawia się nowe pole, gdzie masz możliwość: