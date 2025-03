Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się czym jest stop loss i jak go stosować.

Co to jest stop loss?

Stop loss to zlecenie obronne, którego używają traderzy, aby ograniczyć swoje ryzyko.

Jeżeli chcesz zaakceptować tylko określoną stratę, stop loss automatycznie zamknie Twoje zlecenie na wartości, którą zdefiniujesz.

Pamiętaj stop loss działa automatyczne - dlatego nie musisz manualnie monitorować swoich pozycji, co daje kontrolę i komfort psychiczny.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynkach finansowych. Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem jest ograniczanie strat.

Spójrzmy na powyższy przykład. Trader otworzył pozycję długą na parze EURUSD w nadziei, że jej wartość wzrośnie od poziomu 1.09935 (linia położona wyżej na wykresie). Linia położona poniżej niej to stop loss ustawiony na 1.09842. Oznacza to, że jeżeli cena EURUSD spadnie poniżej tego poziomu, pozycja tradera automatycznie zamknie się na stracie i ochroni go przed większym spadkiem kapitału.

Z reguły traderzy nie powinni ryzykować więcej niż 5% zainwestowanego kapitału na transakcje. Stop loss powinien pomagać zarządzać ryzykiem i utrzymywać straty na akceptowanym i kontrolowanym poziomie.

Stop loss - wykorzystanie

Stop lossy są łatwe w użyciu i chronią konto przed agresywnymi ruchami na rynku. Pamiętaj jednak, że stop loss nie może zawsze zagwarantować, że pozycja zostanie zamknięta w miejscu, gdzie został on ustawiony za każdym razem. Czasami może nastąpić poślizg cenowy,jeżeli na rynku wystąpiła duża zmienność lub kiedy rynek otworzy się z luką (cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego - stop loss). Możliwe, że Twoja pozycja zostanie zamknięta na możliwie najgorszym poziomie - to zjawisko nazywamy slippage.

