Stop Loss i Take Profit na MT4

1 minut(y)

Stop Loss i Take Profit to automatyczne zlecenia obronne dostępne na większości platform transakcyjnych, które ustalaja poziom zysku i straty zgodnie z ustawieniami. Są one ważnym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem i poziomem emocji. Dowiedz się jak ustawiać zlecenia stop loss oraz take profit na MT4.

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4 Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj. Stop Loss i Take Profit w MT4 Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych czynników potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych, dlatego tak wazne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo ustawić zlecenia Stop Loss i Take Profit na platformie MetaTrader 4. Ustawienie Stop Loss i Take Profit na MetaTrader 4 zależy od tego, czy transakcja jest już otwarta, czy dopiero ją otwieramy. Jak mogę ustawić Stop Loss i Take Profit na MT4? Aby ustawić zlecenia Stop Loss i Take Profit przed otwarciem transakcji, należy otworzyć okno zlecenia.

Kiedy okno zlecenia jest otwarte należy wpisać poziom, na którym chcesz umieścić Stop Loss i Take Profit, po czym pozycja jest gotowa do otwarcia. Jak mogę ustawić zlecenia Stop Loss i Take Profit w otwartych pozycjach? Jeśli posiadasz już otwartą pozycję, to oknie "Terminal" w dolnej części platformy kliknij w zakładkę "Handel". Po wybraniu transakcji, w której chcesz umieścić zlecenia Stop Loss i Take Profit należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną transakcję i wybrać opcję "Modyfikuj lub Usuń zlecenie". Następnie wyświetli Ci się okno, w którym będziesz mógł ustawić zlecenia Stop Loss i Take Profit; można to zrobić w oparciu o wybraną liczbę pipsów lub określając poziom cenowy.

