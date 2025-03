Czas czytania: 3 minut(y)

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Moduł Terminal w MT4

Moduł “Terminal” znajdujący się na dole ekranu platformy MT4 pozwala na zarządzanie i monitorowanie wszystkich transakcji, zleceń oczekujących, historii transakcji, operacji gotówkowych, poziomu salda, depozytu zabezpieczającego oraz pozostających w dyspozycji wolnych środków.

Terminal pełni funkcję Twojego głównego panelu tradingowego, dlatego warto przyjrzeć mu się bliżej. Dobre zrozumienie jego działania pomoże Ci w codziennym tradingu.

Zakładka “Handel”

W zakładce „Handel” możemy zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące aktualnie otwartych pozycji, jak również zleceń oczekujących.

Przyjrzyjmy się szczegółom typowego otwartego zlecenia:

Zlecenie: tutaj znajdziemy unikalny numer transakcji, który musimy podać, jeżeli chcemy uzyskać dodatkowe informacje na temat zlecenia.

Czas: pokazuje moment otwarcia zlecenia.

Typ: wyświetlany jest tutaj rodzaj Twojego zlecenia. "Buy" oznacza pozycję długą, "Sell" oznacza pozycję krótką. Wyświetlane są tutaj również rodzaje zleceń oczekujących.

Loty: wolumen, czyli ilość lotów otwartych w danej transakcji.

Instrument: skrótowa nazwa instrumentu handlowego (ticker).

Cena: cena, po której zostało otwarte zlecenie.

SL/TP: poziomy cenowe zleceń Stop Loss i Take Profit.

Cena: aktualna cena rynkowa; nie należy mylić z ceną otwarcia.

Prowizja: koszt otwarcia zlecenia, jeśli instrument finansowy jest obciążony prowizją.

Swap: dodawane bądź odejmowane punkty swapowe na transakcji.

Zysk: aktualny zysk / strata.

Na dole widoczne jest podsumowanie całego rachunku:

Saldo rachunku: kwota pieniędzy na koncie przed otwarciem transakcji.

Saldo rejestru operacyjnego: saldo Twojego konta plus zysk / strata na otwartych pozycjach.

Wymagany depozyt: ile środków zostało zabezpieczonych pod aktualnie otwarte pozycje.

Wolne środki: różnica między saldem rachunku a wymaganym depozytem zabezpieczonym pod otwarte pozycje. Są to środki dostępne pod zawieranie nowych transakcji.

Poziom zabezpieczenia: jest to poziom salda rejestru operacyjnego w stosunku do wymaganego depozytu. Można powiedzieć, że jest to wbudowany w platformę MT4 hamulec bezpieczeństwa.

Występują dwa istotne poziomy zabezpieczenia, o których warto pamiętać.

Jeżeli Twój poziom zabezpieczenia osiągnie 100%, możesz nadal zamknąć otwarte pozycje. Nie uda Ci się jednak już otworzyć nowych pozycji. Jest to tak zwany “100 % margin call”.

Poziom Zabezpieczenia = (Saldo rejestru operacyjnego / Wymagany depozyt) x 100

W XTB poziom zabezpieczenia o wartości 50% uruchamia mechanizm automatycznego zamykania transakcji, tak zwany mechanizm „stop out”. Jest to automatyczny mechanizm, mający na celu pomoc w ochronie Twoich funduszy. Transakcje zamykane są w kolejności od najbardziej stratnych do momentu, gdy poziom zabezpieczenia nie osiągnie wartości większej niż 50%.

Historia rachunku

Okno Terminalu zawiera wiele przydatnych zakładek jednakże drugą najbardziej istotną zakładką jest „Historia rachunku”.

Możemy tutaj przeglądać i analizować całą historię naszych transakcji, jak również wygenerować raport za konkretny okres.

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. W naszej najbardziej zaawansowanej technologicznie platformie xStation 5 dodaliśmy jeszcze więcej funkcji. Jedną z nich jest dziennik statystyk tradera, który może uczynić Twój handel jeszcze bardziej skutecznym.